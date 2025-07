Vous pourriez recevoir un message important de la CAF dans les prochains jours, voici pourquoi

Dans les prochains jours, vous pourriez recevoir une notification de la Caisse d’allocations familiales (CAF) vous annonçant un contrôle à venir. Loin d'être une arnaque, si vous ne donnez pas suite, vos allocations risquent d'être suspendues.

Soyez vigilants. Comme chaque année, la Caisse d'allocations familiales (CAF) a lancé sa campagne nationale de contrôles afin de s'assurer de l'exactitude des informations déclarées par les bénéficiaires et garantir que chacun reçoive toutes les allocations auxquelles il a droit selon sa situation.

De plus, à terme, les allocataires pourraient être mieux informés sur leurs droits et accompagnés dans leurs démarches pour éviter erreurs et versements d'indus.

Des contrôles obligatoires

Contrairement aux idées reçues, être contrôlé ne signifie pas être coupables. En effet, l'année dernière, sur 31,5 millions de contrôles réalisés en France, seuls 49.000 cas de fraudes ont été identifiés selon les chiffres officiels de mai 2025, soit environ 0,16 % des dossiers. Le montant total des fraudes détectées a atteint 449 millions d'euros, un nombre en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente.

Pour ce faire, la CAF procède de différentes manières, les plus courantes étant les contrôles automatisés. Dans ce cas, le service compare les informations déclarées avec celles des organismes partenaires comme l'administration fiscale ou France Travail. C'est notamment ce type de vérification qui a été le plus utilisé en 2024, avec 29 millions de contrôles réalisés par voie automatisée. En cas d'incohérences, l'allocataire concerné est alors contacté par la CAF.

La Caisse peut également recourir à un contrôle «sur pièces», en demandant des justificatifs précis, à l'instar de quittances de loyer, d'attestations, de fiches de paie, etc., pour vérifier l'exactitude des déclarations.

Enfin, la structure peut envoyer l'un de ses 700 agents assermentés au domicile pour vérifier sur place la cohérence des informations sur place. Ces contrôles peuvent également se dérouler dans un point d'accueil, par téléphone ou en visioconférence.

Un risque de poursuites judiciaires en cas de fraude

Pour déterminer les allocataires à contrôler, l'organisme utilise le datamining, une analyse statistique des déclarations qui attribue un «score de suspicion» à chaque dossier, permettant des contrôles plus ciblés.

Ces contrôles étant obligatoires, si vous êtes concernés, vous serez prévenu par courrier, SMS ou e-mail, excepté si une fraude est suspectée. L'absence de réponse ou le refus de transmettre certaines pièces justificatives peuvent entraîner la suspension des allocations pendant le contrôle. Dans ce cas, le contrôleur peut obtenir les informations auprès d'organismes tiers, comme les impôts, banques, bailleurs, employeurs, fournisseurs d'énergie, etc.

En cas d'erreur, le dossier est régularisé soit par un rappel pour vous verser des aides manquantes, soit par une demande de remboursement des sommes perçues à tort. Si une fraude est suspectée, des sanctions peuvent s'appliquer, allant du simple avertissement à des pénalités financières, voire des poursuites judiciaires pouvant entraîner une peine d'emprisonnement.

Si vous contestez les conclusions du contrôle, vous pouvez formuler un recours contre la décision de la CAF.