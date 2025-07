Législative partielle à Paris : Michel Barnier, Rachida Dati, Thierry Mariani... Qui sont les candidats déjà déclarés ?

Après le retrait du député Jean Laussucq (EPR) et alors qu’une élection législative partielle se profile, la 2e circonscription de Paris attire toutes les convoitises. À droite, Rachida Dati maintient sa candidature malgré l'investiture de Michel Barnier par Les Républicains.

Sur les dix-huit circonscriptions parisiennes, la deuxième, où se jouera à l'automne une élection législative partielle, fait l'objet de multiples convoitises. Entre la présence d’une ministre, un duel annoncé du côté de la droite, une arrivée surprise du RN et une candidature «commune» à gauche, les prétendants ne manquent pas pour reprendre ce quartier qui regroupe le 5e, ainsi qu’une partie des 6e et 7e arrondissements de Paris.

Et pour cause : le député Jean Laussucq (EPR), a été déclaré inéligible, «pour une durée d'un an» et «démissionnaire d'office» de son mandat, le 11 juillet dernier, par le Conseil constitutionnel, à la suite du rejet de ses comptes de campagne. Depuis, une élection législative partielle a été programmée «avant la mi-octobre» et les candidatures pleuvent, entre volonté d'acquérir une grande circonscription de la capitale, et répétition générale des élections municipales qui se tiendront en mars 2026.

Guerre fratricide à droite

À commencer par une guerre fratricide, dont la droite à le secret. La commission d'investiture des Républicains a désigné lundi 28 juillet Michel Barnier pour candidater à l'élection législative partielle de la 2e circonscription de Paris. L'ancien Premier ministre (2024) s'est félicité sur X après son investiture «d'une marque de confiance forte» et s'est dit mesurer «pleinement la responsabilité».

Sauf que le Savoyard de 74 ans n'est pas le seul à droite à vouloir remplir ces responsabilités. Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture en a fait un de ses objectifs. Malgré l'investiture de Michel Barnier, la ministre s'est dite «candidate quoi qu'il arrive» dans Le Parisien. «J'y vais parce que les Parisiennes et les Parisiens doivent comprendre que cette élection ne peut pas servir qu'à porter les ambitions présidentielles de Michel Barnier. C'est un manque de respect pour tout le monde, en plus de son parachutage», dénonce Rachida Dati annonçant que «Paris ne peut pas souffrir de guerres d'ego qui me sont étrangères».

Michel Barnier n'a pas voulu répondre à son ancienne collègue. «Il n'y aura aucune polémique de mon côté. Je suis confiant dans la force de notre engagement collectif au service des Parisiens et de la France», a-t-il déclaré en ajoutant vouloir mener «cette campagne avec exigence et respect».

Dans le «bloc central», les deux candidats pourraient être aussi confrontés à un candidat Renaissance. Le parti présidentielle ne s'est pas encore prononcé sur une possible investiture. Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, était pressentie pour cette élection législative partielle. Au micro de RMC, mardi 29 juillet, la collègue de Rachida Dati au gouvernement, a affirmé ne pas vouloir «ajouter du bazar au bazar (...), dans une situation qui est assez confuse» et qu'une décision sera prise en temps voulu.

La gauche et le RN en embuscade

Mais ce n’est pas tout. Déjà investi par le Rassemblement national pour être tête de liste aux élections municipales à Paris en 2026, Thierry Mariani a aussi décidé de se porter candidat lors de ce scrutin. L’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a rallié le RN en 2019, l’a annoncé à Marine Le Pen et Jordan Bardella ainsi qu’à la CNI du mouvement à la flamme. Il prend le relais de Melody de Witte, candidate RN aux législatives de juin 2024, qui avait récolté 11% des voix.

Ne reste plus que la gauche, à l’exception des insoumis et des communistes, qui s’est réunie mardi pour désigner un candidat, en vertu d’un accord négocié à l'époque du NFP. C’est Quitterie de Villepin, qui avait obtenu 5,62% - sans étiquette - en 2022, qui a principalement proposé ses services, mais sa candidature n'a pas encore été officialisée.

Adepte de la démocratie participative, elle tentera de tirer son épingle du jeu face à ce qu’elle appelle «le bal des ambitions individuelles».