Un risque de «décennies d'incertitudes et de dangers» : pourquoi la probabilité d'un échec du statut d'autonomie de la Corse inquiète

L’exécutif doit examiner le projet de révision constitutionnelle de la Corse ce mercredi au Conseil des ministres. Un échec du «statut d’autonomie» de l’île représenterait un risque selon Gilles Simeoni, président autonomiste du conseil exécutif de Corse. Les Républicains sont opposés au texte adopté par l’Assemblée de Corse.

L’avenir politique de la Corse se joue en partie ce mercredi 30 juillet. Le projet de révision constitutionnelle sur la Corse, qui vise à octroyer à l’île «une autonomie dans la République», doit être présenté en Conseil des ministres. Le projet a été adopté par les élus de l’Assemblée de Corse en 2024 et bénéficie du soutien du Premier ministre. François Bayrou se dit «favorable à présenter au Parlement le texte qu’ils ont adopté», ce qui n’est pas le cas de la droite.

Initié en 2022 par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, à la demande d’Emmanuel Macron, le projet de loi avait été commandé en réaction aux violences sur l’île, provoquées par la mort en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna. Le texte propose «la reconnaissance d’un statut d’autonomie pour la Corse au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne, à sa communauté historique, linguistique, culturelle ayant développé un lien singulier à sa terre», avait assuré Gérald Darmanin en 2024.

Gérard Larcher soutient les amendements proposés par le Conseil d’État

Sollicité pour avis, le Conseil d’État a formulé plusieurs recommandations. Le texte amendé par la juridiction supprime notamment la notion de «communauté» corse, «de lien singulier (de cette communauté) à sa terre», et refuse d’octroyer un pouvoir législatif autonome à la Collectivité de Corse. Président LR du Sénat, Gérard Larcher a écrit au Premier ministre François Bayrou «pour demander que le gouvernement intègre dans le projet constitutionnel l’intégralité des préconisations du Conseil d’État».

Sur la notion de «communauté», «on peut discuter, mais par contre sur la capacité à faire loi sans le contrôle du Parlement, ce qu’aujourd’hui le gouvernement voudrait pousser, c’est hors de question, c’est extrêmement grave et ça va peser sur l’avenir des Corses», a assuré vendredi 25 juillet François-Xavier Ceccoli, un des 13 vice-présidents de LR nommés fin juin par Bruno Retailleau, en parlant de «ligne rouge», rapporte l'AFP.

«La société corse est encore minée par les assassinats, les pressions, les groupes mafieux, a-t-il rappelé. Imaginez aujourd’hui les élus de la Corse pouvoir faire loi, en subissant des pressions, sans contrôle du Parlement, c’est absolument impensable, et les contrôles qu’on essaie de nous vendre, notamment du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel, n’ont rien de cohérent», a-t-il insisté, expliquant qu’une «loi peut être parfaitement scélérate pour les habitants de la Corse, favoriser certains intérêts financiers, et être constitutionnelle. On ne peut pas hypothéquer l’avenir des Corses et des générations futures parce qu’on aura fait preuve de faiblesse.»

Des modifications jugées inacceptables par les nationalistes

Pour Gilles Simeoni, président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, une réforme constitutionnelle sans pouvoir législatif pour la Collectivité de Corse serait un échec du «statut d’autonomie» de l’île. «Je dis aux responsables Les Républicains (LR) en Corse et à Paris que (…) jouer l’échec de la révision constitutionnelle et du statut d’autonomie c’est ouvrir la porte à des mois, des années, peut-être des décennies d’incertitudes et de multiples dangers», a-t-il mis en garde.

«Nous sommes des défenseurs intraitables de ce texte parce que nous avons l’accord politique qui permettra derrière (…) de mettre en place un statut d’officialité de la langue corse, un statut de résident, et d’exercer un véritable pouvoir législatif», réitère le membre du parti autonomiste Femu a Corsica («Faisons la Corse»).

Avant la présentation du texte au Conseil des ministres, François Bayrou s’est dit « favorable » au projet de loi initial. «Je suis pour respecter l’accord de sortie de crise, proposé par le président de la République aux élus de la Corse, adopté à l’unanimité (-1 voix) par les élus de toutes sensibilités de l’Assemblée de Corse», a déclaré le Premier ministre. «Je suis donc favorable à présenter au Parlement le texte qu’ils ont adopté. Et le Parlement en délibérera. Les deux assemblées auront toutes les prérogatives du constituant pour s’exprimer sur le texte. En règle générale, je suis pour que l’État tienne la parole donnée», a ensuite poursuivi François Bayrou.

Pour que le texte soit adopté par le Parlement dans les prochains mois, il devra certainement être révisé afin d’être accepté par Les Républicains. Jusqu’où pourra aller le compromis ? Le sujet s’annonce très tendu.