«Un sentiment d'impunité chez des Algériens en situation irrégulière», dénonce la préfète du Rhône Fabienne Buccio

Dans un entretien accordé au Progrès ce mercredi, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a dénoncé le «sentiment d'impunité chez des Algériens en situation irrégulière» dans les cas de vols avec violence.

Un constat terrible selon la préfète du Rhône. Interrogée par nos confrères du Progrès ce mercredi 30 juillet, Fabienne Buccio s’est exprimée sur la sécurité dans le département, consacrant notamment un long volet à la délinquance, comprenant entre autre les faits de vols avec violences commis par des étrangers.

«On a une très forte hausse (des vols avec violence), on n'a pas le détail des chiffres. On arrête beaucoup de personnes, 60% sont étrangères. Et dans ces 60 %, on a au moins voire plus de la moitié qui sont des Algériens. On a actuellement un sentiment d'impunité qui se développe chez des Algériens en situation irrégulière, qui nous pose problème. On n'arrive pas à les expulser. S'ils sont condamnés en justice et vont en prison, c'est une chose. Quand je peux les placer en centre de rétention administrative, à la sortie de prison, je les place, pour éviter de les remettre directement à la rue. Les juges, de plus en plus, les y maintiennent 90 jours», a indiqué la préfète à nos confrères.

Un plan efficace pour faire primer la sécurité

Cette dernière a notamment regretté le refus par les autorités algériennes de délivrer des laissez-passer pour permettre l’expulsion d’Algériens en situation irrégulière. «Depuis un an, on n'a aucun laissez-passer pour l'Algérie de la part du consul général de Lyon. Même quand ils ont des passeports, et qu'on envoie une escorte, ils refusent leurs ressortissants», a-t-elle déploré.

Au cours de cette entrevue avec le Progrès, la préfète du Rhône est également revenue sur sa lutte contre la petite délinquance qui sévit en zone rurale, indiquant qu’elle «n’abandonne rien», ou encore le trafic de stupéfiants.

À ce sujet, Fabienne Buccio a livré le bilan du Plan d’action départemental de restauration de la sécurité au quotidien : «plus de 8.000 gardes à vue» et «550 personnes écrouées». Un plan qui prévoit également de s’en prendre aux points de deal et aux consommateurs avec l’application des amendes forfaitaires délictuelles.