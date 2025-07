Bayer-Monsanto : accusé d'être responsable des malformations de Théo, 17 ans, le géant de la chimie fixé sur son sort ce jeudi

La famille Grataloup a assigné le groupe Bayer-Monsanto en justice, l'accusant d'être responsable du handicap de Théo, 17 ans. Le délibéré est attendu ce jeudi 31 juillet.

Pour la famille Grataloup, le marathon judiciaire est sur le point de prendre fin. Ce jeudi 31 juillet marque le délibéré du procès qu'elle a intenté contre Bayer-Monsanto, accusé d'être responsable des malformations congénitales de Théo, 17 ans.

L'audience au civil s'est tenue début avril à Vienne, en Isère. Il s'agissait, selon les parents du jeune homme, d'une «première judiciaire» pour un enfant exposé in utero au glyphosate, le produit phare du groupe Bayer-Monsanto, pointé du doigt par les parents de Théo.

Sabine Grataloup, qui dirige une entreprise de voyage équestre, a en effet utilisé cet herbicide en août 2006, pour désherber sa carrière d'équitation. A l'époque, elle en a utilisé jusqu'à «trois fois par jour» «sans savoir» qu'elle était enceinte de «quelques semaines», une période cruciale dans le développement du foetus.

Sabine Grataloup alerte à la sortie du procès contre #Bayer#Monsanto pour les malformations de son fils liées au #glyphosate.



"Tenez-vous éloignées des #pesticides dès que vous voulez avoir un bébé. Quand votre test est positif, il est déjà trop tard."pic.twitter.com/YKjbEme7AW — Sabine et Théo Grataloup (officiel) (@GaiaPachamama) April 4, 2025

Elle ne portait alors aucune protection particulière car «aucune information sur les bidons de l'herbicide ne faisait mention du caractère tératogène (susceptible de provoquer des malformations) du produit», a-t-elle insisté.

Théo est né en mai 2007 «avec l'œsophage et la trachée qui ne se sont pas séparés correctement». A 3 mois, il a du subir une trachéotomie et, jusqu'à ses 7 ans, il s'est nourri à l'aide d'une sonde implantée dans l'estomac.

L'adolescent, qui a subi au total 55 opérations chirurgicales, respire et parle aujourd'hui «par un trou dans la gorge», faute de cordes vocales, a détaillé Sabine Grataloup.

Avec son mari Thomas, elle a d'abord assigné en 2018 la firme américaine Monsanto, qui a breveté le glyphosate dans les années 1970, pour «recherche en responsabilité pour faute». A l'époque, l'entreprise venait d'être rachetée par le mastodonte allemand de la chimie, Bayer.

Avec cette audience au civil à Vienne, l'avocat de la famille, Me Bertrand Repolt, veut faire établir un lien entre le glyphosate et les malformations de Théo, afin de formuler une demande de dommages et intérêts.

«Ce combat me dépasse»

Bayer s'est vivement défendu au cours des débats, assurant qu'il n'y a «aucun lien de causalité» entre le glyphosate et le handicap de l'adolescent, comme il n'y a «aucun effet sur la reproduction» humaine. Les avocats de Bayer ont également renvoyé la responsabilité de la fabrication du produit à l'époque à une entité belge du groupe, ce que réfute la partie adverse.

«Je représente tous les malformés» et en cas de victoire, «cela fera jurisprudence et permettra à d'autres victimes d'aller en justice beaucoup plus rapidement», a déclaré Théo le 3 avril dernier. Avant d'ajouter : «Ce combat me dépasse».

Pour l'heure, seul le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, créé en 2020 par la Loi de financement de la Sécurité sociale, a reconnu en 2022 le lien entre le handicap du jeune homme et l'exposition de sa mère enceinte à cet herbicide. Une indemnité mensuelle est versée à l'adolescent dans ce cadre.

Le glyphosate, herbicide le plus vendu au monde (800.000 tonnes en 2014), a été classé en 2015 comme un «cancérogène probable» par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé.

Depuis fin 2018, le produit est interdit en France pour un usage domestique. Son approbation en Europe a cependant été renouvelée en novembre 2023 pour dix ans «sous réserve de certaines conditions et restrictions».

Depuis le rachat de Monsanto, Bayer a dû verser plus de 10 milliards de dollars en dommages et intérêts dans plus de 100.000 dossiers à cause du glyphosate, notamment aux Etats-Unis. Le produit est accusé d'avoir causé des cancers, ce que le groupe nie.