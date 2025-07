Couple de randonneurs américains tués devant leurs filles : un suspect arrêté dans un salon de coiffure

Le suspect du meurtre d'un couple, qui faisait une randonnée avec leurs deux jeunes filles dans un parc de l'Arkansas (États-Unis) la semaine dernière, a été arrêté mercredi 30 juillet après plusieurs jours de chasse à l'homme.

James Andrew McGann, un Américain de 28 ans soupçonné d'avoir tué Clinton David et Cristen Amanda Brink lors d'une randonnée avec leurs deux filles au parc de Devil's Den, dans l'Arkansas, le 26 juillet, a été interpellé mercredi dans un salon de coiffure à Springdale, selon les informations communiquées par la police locale.

«Aucune nouvelle ne peut réparer l'énorme préjudice causé à la famille Brink lors du crime du week-end dernier, mais cette annonce est un réconfort et une assurance pour notre État», a déclaré la gouverneure de l'État, Sarah Huckabee Sanders, dans un communiqué mercredi.

Le mobile toujours inconnu

Une enquête pour double homicide a été ouverte après que les corps du couple de 43 ans et 41 ans, qui avaient récemment déménagé dans l'État, avaient été découverts sur un sentier du parc. Ils faisaient une randonnée avec leurs deux filles, âgées de 7 et 9 ans, lorsqu'ils ont été attaqués, selon les autorités.

L'alerte a été donnée samedi 26 juillet, aux alentours de 14h40. «Le comté de Washington a reçu un appel du centre d'accueil des visiteurs. Deux enfants étaient présents. Ils ont indiqué que leurs parents avaient été agressés. L'un d'eux a peut-être été poignardé. Les parents sont portés disparus», indique un enregistrement audio de la police de l'Arkansas capté par Broadcastify.com.

Sains et saufs, les enfants sont désormais confiés à des membres de leur famille. «Clinton et Cristen sont morts en héros, protégeant leurs petites filles et elles méritent justice. Ils vivront à jamais dans nos cœurs», a déclaré la famille Brink et Osgood dans un communiqué.

Les forces de l'ordre n'ont pas fourni plus d'informations sur les circonstances ou le mobile des décès. Toutefois, elle a collaboré avec diverses agences fédérales, étatiques et locales pour retrouver le suspect et «rendre justice à cette famille», selon le chef Mike Hagar.

En outre, elle avait invité toutes les personnes présentes dans le parc ce jour-là à leur envoyer vidéos, photos, images de surveillance ou tout autre élément, sans les partager sur les réseaux sociaux pour ne pas entraver l'enquête.

La peine de mort encourue

Mardi, un portrait-robot et la photo un homme blanc de corpulence moyenne, portant un short ou pantalon de couleur sombre, une casquette de baseball noire, des lunettes de soleil et des mitaines, avait été diffusé.

Il avait été aperçu pour la dernière fois se dirigeant vers une sortie du parc au volant d'une berline noire, probablement une Mazda, dont la plaque d'immatriculation a partiellement été masquée avec du ruban adhésif.

«Une grande partie des vidéos que nous avons reçues nous ont permis d'identifier ce suspect en particulier», a déclaré le major Stacie Rhoads de la police de l'État de l'Arkansas lors d'une conférence de presse.

Toutefois, aucun élément sur les circonstances de l'arrestation de James Andrew McGann, qui a récemment déménagé de l'Oklahoma et trouvé un emploi dans une école locale, n'a été fourni, en raison de l'enquête en cours.

Le suspect risque la perpétuité ou la peine de mort dans l'État s'il est reconnu coupable.