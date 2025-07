Délinquance économique et financière : qu'est-ce que le dispositif Tracfin, au cœur d'une visite de François Bayrou ce jeudi ?

Le Premier ministre, François Bayrou, se rend ce jeudi à 14h30 dans les locaux de Tracfin à Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour mettre en valeur le travail effectué par ce service. 230 agents y luttent au quotidien contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Un dispositif méconnu du grand public. Le Premier ministre, François Bayrou, doit se rendre ce jeudi dès 14h30 dans les locaux de Tracfin, en charge du traitement des renseignements et de l'action contre les circuits financiers clandestins, au 10 rue Auguste Blanqui à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Il devrait ainsi mettre en avant le travail réalisé par les 230 agents qui composent ce service visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

230.000 professionnels ciblés par tracfin

Tracfin est le service de renseignement financier de Bercy placé sous l'autorité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il s’axe autour de trois priorités : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

«50 professions sont assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) par le Code monétaire et financier. Cela représente près de 230.000 professionnels déclarants, issus du secteur financier (banques, compagnies d'assurance, prestataires sur actifs numériques, etc.) ou du secteur non financier (notaires, casinos, greffiers des tribunaux de commerce, etc.)», a résumé le site du ministère de l’Économie.

L’an dernier, Tracfin a reçu 215.410 informations dont 211.165 déclarations de soupçon, soit une hausse de 13% par rapport à 2023.