Départs en vacances : Bison futé voit noir sur les routes, voici les axes à éviter ce week-end

Redouté chaque été, le fameux chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens aura lieu ce week-end. La circulation s'annonce difficile selon Bison futé, qui prévoit notamment une journée noire dans le sens des départs pour samedi.

La circulation sera «très difficile» sur une partie de la France vendredi, dans le sens des départs. D'après Bison futé, «les principales difficultés devraient être observées sur les routes menant à la côte atlantique (A11, A10, A63), à la côte méditerranéenne (A9, A50, A8), à la vallée du Rhône (A7, A43) et pour la traversée du massif central (A71 et A75)».

En Ile-de-France, le trafic devrait être très dense aux barrières de péage en direction du Sud et du Grand-Ouest. «Le transit Nord-Sud pour rejoindre l’A10 et l’A6 rencontrera également de nombreuses difficultés de circulation» et les temps de parcours pourront donc être importants sur ces axes.

Dans le sens des retours les automobilistes seront moins à la peine, avec malgré tout quelques embouteillages probables sur les axes au départ du quart Sud-Est, principalement sur les autoroutes, A9, A7, A75 et pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc.

La journée de samedi sera la plus chargée sur les routes. Dans le sens des départs, les prévisions colorent la totalité du pays en noir, synonyme de «circulation extrêmement difficile».

Un trafic très important est attendu «en direction de la côte atlantique (A10, A63, A11), de la côte méditerranéenne (A7, A9, A61) et pour la traversée du Massif central (A75, A20)», précise Bison futé.

Le service indique également que la circulation restera «dense pendant la nuit» sur une partie du réseau autoroutier francilien. Sur l'A10 et l'A6 ainsi que les axes qui y convergent, les difficultés s'accentueront dès les premières heures de la matinée pour perdurer jusqu'en milieu de matinée.

Dans le sens des retours, la majeure partie de la France sera classée orange, sauf l'arc méditerranéen, en rouge. Les axes au départ de la côte seront très sollicités, à l’instar des autoroutes A9, A7 et A75. Dans une moindre mesure, des congestions sont prévues au départ de la côte atlantique (A10, A63, RN165).

La journée de dimanche ne sera pas aussi éprouvante, mais les conditions de circulation resteront difficiles dans le sens des départs. «Les autoroutes A10 (entre Poitiers et Bordeaux), A7 (entre Lyon et Marseille), A9 (entre Orange et Narbonne) et A75 (entre Clermont-Ferrand et Bézier) seront principalement concernées de la fin de matinée jusqu’en fin d’après-midi».

Des difficultés pourraient aussi apparaître en Ile-de-France, entre le début de la matinée et le début de l'après-midi. Les autoroutes A6 et A10 sont les plus susceptibles d'être saturées.

Dans le sens des retours, la journée est classée verte au niveau national mais orange en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Les encombrements seront localisés sur l'A7, l'accès au tunnel du Mont-Blanc et l'A75, ainsi que sur l'A9, l'A54 et l'A8.