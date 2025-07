Un rocher «de la taille d'un micro-ondes» lui tombe sur la tête

Le 27 juillet dernier, un randonneur américain a été heurté par une pierre «de la taille d’un micro-ondes» alors qu’il gravissait une montagne dans le Colorado (États-Unis). Il a été retrouvé dans un état grave par les secours.

Un accident grave et rare. Le 27 juillet dernier, un randonneur a été percuté par une pierre, alors qu'il effectuait une randonnée dans le Colorado (États-Unis). L'homme a ensuite chuté dans le vide, avant d'être retrouvé grièvement blessé par les secouristes bénévoles d’Alamosa.

«Il a été signalé que l’alpiniste avait été heurté par une pierre de la taille d’un micro-ondes et avait fait une chute d’environ 9 mètres», rapportent-ils sur les réseaux sociaux.

Transporté dans un état grave

Le 27 juillet, les sauveteurs ont reçu un signalement pour un accident en montagne. «Les personnes ayant signalé l’accident ont immédiatement activé la fonction SOS de leur appareil», précise le communiqué. En quelques dizaines de minutes, les secours étaient sur place. Et «l’alpiniste, qui ne portait pas de casque, a été retrouvé inconscient et gravement blessé».

Les secours se sont alors divisés en deux équipes : l'une, hélicoportée, est restée aux côtés du randonneur tandis qu’une autre, tentait de gravir la montagne via les sentiers. Finalement, la victime a été hélitreuillée et transportée vers l’hôpital le plus proche dans un état grave.