Feux de forêt : Météo-France place un département du sud en alerte rouge ce dimanche

Les Bouches-du-Rhône de nouveau en alerte. Le département sera une nouvelle fois en vigilance rouge aux feux de forêt dimanche, avec un risque «très élevé» de départ d’incendie en raison d’un renforcement du vent, a alerté ce vendredi Météo-France. C’est la deuxième fois en une semaine que cette région est sous haute surveillance.

Selon la préfecture, l’ensemble des massifs forestiers du département seront strictement interdits d’accès dès ce samedi. Météo-France précise que mistral et tramontane devraient se renforcer ce weekend, «jusqu'à 70 à 80 km/h en pointe, maintenant un niveau de danger d'incendies élevé sur le pourtour méditerranéen».

© Météo-France

9.000 départs de feu depuis le début de l’année

Mais les Bouches-du-Rhône ne sont pas les seuls à être en alerte. Au total, huit départements du sud-est de la France, dont la Corse, sont classés en vigilance orange aux feux de forêt pour la journée de samedi. Et sept le seront encore dimanche.

Face à cela, plusieurs préfectures ont annoncé la fermeture de nombreux massifs forestiers pour le week-end. Une mesure qui a été régulièrement prise depuis la mi-juillet. Sur la deuxième quinzaine du mois, le mistral et la tramontane, couplés à la chaleur et à la sécheresse, ont favorisé des départs de feux importants, notamment dans l'Aude et les Bouches-du-Rhône.

Déjà plus de 15.000 hectares brûlés ont été comptabilisés par la Sécurité civile à la moitié de la saison estivale. Au total, il y a eu 9.000 départs de feu depuis le début de l’année, principalement sur le littoral méditerranéen.