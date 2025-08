Fièvre catarrhale ovine : face à l'explosion du nombre de foyers, l'Etat appelle à la vaccination

Face à la diffusion rapide de la fièvre catarrhale ovine (FCO), notamment appelée la «maladie de la langue bleue», le ministère de l’Agriculture et la Fédération nationale ovine ont appelé ce vendredi les éleveurs à vacciner d’urgence. En un mois seulement, plus de 2.000 foyers ont été recensés.

La prudence est de mise. Alors que la fièvre catarrhale ovine (FCO) se diffuse rapidement parmi les élevages, avec plus de 2.000 foyers recensés en un mois, le ministère de l’Agriculture et la Fédération nationale ovine ont appelé ce vendredi les éleveurs à vacciner d’urgence. Cette mesure est prise afin d’éviter le scénario catastrophe de l’an dernier.

Le nombre de cas a plus que doublé en une semaine

En France, deux sérotypes circulent actuellement, la FCO3 et la FCO8. Concernant le premier, 1.117 cas ont été recensés entre le 1er juin et le 31 juillet, dont plus de 1.100 juste en juillet, surtout en Bretagne, et dans une moindre mesure en Bourgogne-Franche-Comté, région particulièrement touchée l'an dernier.

Apparu en France le 5 août 2024, ce sérotype avait entraîné la contamination de 712 foyers en un mois à partir de son apparition. Mais alors pourquoi cette période de l’année est-elle propice à ce genre de propagation ? Concrètement, la saison estivale favorise les moucherons qui transmettent par la suite cette «maladie de la langue bleue».

Et cette année, entre le 24 et le 31 juillet, le nombre de cas a plus que doublé en une semaine. Un phénomène inquiétant alors que le vaccin contre ce sérotype est largement disponible auprès des vétérinaires, précise Michèle Boudoin, présidente de la Fédération nationale ovine (FNO), association spécialisée de la FNSEA.

Sept millions de doses de vaccins commandées cette saison

En ce qui concerne la FCO8, qui sévit en France depuis plusieurs années maintenant, 1.060 cas ont été recensés entre le 1er juin et le 31 juillet. Et dans le Morbihan, qui compte 367 foyers, ils ont particulièrement explosé ces dernières semaines.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le ministère indique avoir commandé sept millions de doses de vaccins cette saison contre le sérotype 8 «permettant de vacciner l’ensemble des élevages ovins».

«Il est crucial de protéger dès à présent les élevages de ruminants(...) J'appelle tous les éleveurs à vacciner leurs troupeaux», a déclaré la ministre Annie Genevard, citée dans le texte.

La fertilité et la production laitière peuvent être affectées

Mais concrètement, quels sont les risques de cette maladie ? En plus de fièvre, de troubles respiratoires ou d’avortements, elle affecte à plus long terme la fertilité et la productions laitière des ovins mais aussi des bovins.

«Le ministère a fait le job, nous avons des vaccins, même s'ils sont arrivés un peu tard, ils sont gratuits pour la FCO8. Nous avons obtenu 15 millions d'euros d'aides européennes supplémentaires grâce au reliquat du bio pour la filière ovine, qui a beaucoup souffert l'année dernière», affirme Michèle Boudoin, désemparée face aux éleveurs qui ne vaccinent pas.