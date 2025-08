Le futur établissement pénitentiaire prévu à Meaux-Chauconin accueillera des individus condamnés à de courtes peines, annonce Gérald Darmanin

Ce vendredi 1ᵉʳ août, Gérald Darmanin a annoncé, dans une lettre adressée à Jean-François Copé, que le projet d’établissement pénitentiaire prévu à Meaux-Chauconin sera désormais destiné à accueillir des personnes condamnées à de courtes peines, et non plus à des mesures de semi-liberté comme initialement envisagé.

Un projet qui subit encore quelques adaptations. Ce vendredi 1er août, Jean-François Copé, le maire de Meaux, a rendu public sur son compte X, une lettre qui lui était adressée, de la part de Gérald Darmanin. Dans cette dernière, le ministre de la Justice, revient sur le projet de construction d'un centre pénitentiaire à Meaux, précisant de nouvelles modifications à la structure.

«Par ce courrier, je vous confirme que la direction de l'administration pénitentiaire et l'agence publique pour l'immobilier de la Justice travaillent pour mettre en œuvre cette orientation : la construction d'un établissement "courtes peines" de 100 places en remplacement du projet de construction d'un établissement semi-liberté de même capacité d'ici à 2027» à Meaux-Chauconin.

Une «évolution majeure» qui «fait suite au rendez-vous» entre Jean-François Copé et le garde des Sceaux. «J’ai pu lui faire part des préoccupations exprimées localement et défendre une solution plus cohérente avec les caractéristiques du site et les attentes du territoire», précise sur X, le maire de Meaux.

«Je tiens à saluer la réactivité de Gérald Darmanin dans ce dossier. Cette séquence rappelle combien il est précieux d’avoir, à la tête d’un ministère régalien, des responsables politiques qui connaissent le terrain, comprennent les difficultés concrètes des élus locaux, et sont ouverts au dialogue comme à la recherche de solutions constructives», a-t-il ajouté.

83.600 personnes étaient détenues en France, au 1er juillet

Cet établissement «courtes peines» s'insère dans le projet prévu par le Ministère de la Justice pour lutter contre la surpopulation carcérale. Le 30 juin dernier, ce dernier a dévoilé la liste des prisons modulaires, c'est-à-dire, des établissements érigés en moins de vingt mois.

Au total, 17 prisons, doivent voir le jour «à l'horizon 2027» sur les sites des centres pénitentiaires suivants : Brest (Finistère), Lille Sequedin (Nord), Mont-de-Marsan (Landes), Eysses (Lot-et-Garonne), Châteaudun (Eure-et-Loir), Laon (Aisne), Saint-Quentin-Fallavier (Isère), Fleury-Mérogis (Essonne), Liancourt (Oise), Maubeuge (Nord), Valence (Drôme), Moulins (Allier), Tarascon (Bouches-du-Rhône), Meaux (Seine-et-Marne), Lorient (Morbihan) et Le Port (La Réunion).

Les différents modules des bâtiments seront préconstruits en usine et seront assemblés sur site. Le but ? Répondre au problème, rapidement, de la surpopulation carcérale. Au 1er juillet 2025, 83.600 personnes étaient détenues en France métropolitaine, soit une augmentation de 8,3 % sur un an, selon les chiffres du Ministère de la Justice.