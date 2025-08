Météo : nouvelle vague de chaleur, maximales à 34 °C... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Après un week-end marqué par un ciel voilé et quelques précipitations dans l’Hexagone, le soleil et les fortes chaleurs vont faire leur retour dans notre pays dès lundi.

Un retour des températures estivales anticipé. Après un week-end pluvieux, le soleil va faire son retour dans l’Hexagone ce lundi malgré un ciel voilé sur tout le pays, selon les dernières prévisions de Météo-France. Les maximales seront de 33 °C à Bordeaux (Gironde) et 32 °C à Montpellier (Hérault) alors que la minimale sera de 19 °C à Brest (Finistère).

Les prévisions pour le lundi 4 août. © Météo-France

Cette tendance va se confirmer mardi, avec un soleil présent sur tout le pays, à l’exception de certaines communes proches des frontières allemandes et italiennes avec des précipitations anticipées. Sur le plan des températures, elles ne dépasseront pas les 25 °C dans la moitié nord du pays et ne descendront pas sous les 25 °C dans la moitié sud ce mardi après-midi. La minimale sera de 20 °C à Amiens (Somme) et la maximale sera de 34 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

 Les prévisions pour le mardi 5 août. © Météo-France

Quelques nuages feront leur apparition dans le nord de l’Hexagone ce mercredi. Le thermomètre affichera toujours plus de 25 °C dans une large partie du territoire. Les maximales seront de 32 °C à Toulouse (Haute-Garonne), Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Bordeaux, alors que la minimale sera de 19 °C à Belfort.

Les prévisions pour le mercredi 6 août. © Météo-France

Le temps sera ensoleillé dans toute la France ce jeudi et les maximales de 34 °C seront observées dans les mêmes communes que la veille, à savoir Toulouse, Tarbes et Bordeaux. La minimale sera de 22 °C à Belfort.

Les prévisions pour le jeudi 7 août. © Météo-France

Le soleil sera encore de mise ce vendredi après-midi avec des maximales de 34 °C à Tarbes, Limoges (Haute-Vienne), Bourges (Cher) et Auxerre (Yonne), alors que les minimales seront de 24 °C à Brest (Finistère) et La Rochelle (Charente-Maritime).

Les prévisions pour le vendredi 8 août. © Météo-France

Cette tendance devrait se poursuivre tout au long du week-end prochain, avec du soleil et des températures estivales attendues dans tout le pays samedi et dimanche.

Seule la ville de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) devrait être concernée par la pluie ce samedi après-midi.