Orages : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Pour la journée du samedi 2 août, Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune au risque d’orages. Face à cela, l’est de l’Hexagone devra donc se montrer prudent, notamment dans la matinée avec une alerte déclenchée jusqu’à 9h.

L’est de la France toujours en proie aux perturbations. Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune au risque d’orages pour ce samedi 2 août. Alors qu’une bonne partie de cette région de l’Hexagone était déjà en alerte ce vendredi, les habitants concernés devront de nouveau se méfier pendant la vigilance mise en place de minuit jusqu’à 9h.

© Météo-France

Les départements concernés sont les suivants : l’Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Haute-Savoie, les Vosges et le Territoire de Belfort. Selon le service météorologique, cette alerte prendra fin à partir de 9h et pour le restant de la journée.

Des gestes à éviter

En revanche, durant la vigilance, plusieurs gestes sont à éviter lors d’un orage. Il est notamment conseillé de ne pas rester en extérieur et de rapidement se mettre à l'abri dans une maison ou dans une voiture. Si cette situation n’est pas possible, il est fortement déconseillé d’aller s'abriter sous un arbre. Se réfugier à cet endroit multiplie par 50 la probabilité d'être foudroyé, révèlent les statistiques.

Selon la chaîne météo, samedi, il faudra donc s’attendre à des pluies et des averses orageuses au nord-est du pays, près des frontières et sur le Jura ainsi que la Savoie. En ce qui concerne le reste du territoire, de belles éclaircies seront présentes vers l’ouest et le sud. Les températures seront en revanche contrastées, entre 18 et 22 °C seulement au nord-est, et de 28 à 30 °C plus au sud.