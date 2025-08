Fraude sociale : «Il nous faut aussi améliorer notre capacité à récupérer l’argent», analyse Catherine Vautrin

Estimée à 13 milliards d’euros en 2024, la fraude sociale reste une plaie pour le système de solidarité français. La ministre Catherine Vautrin détaille, dans les colonnes du Parisien, les mesures du futur projet de loi qui doit renforcer les contrôles et récupérer davantage d’argent public.

Treize milliards d’euros. C’est l’ampleur de la fraude sociale estimée en France pour 2024, selon le Haut-Conseil des finances publiques. Alors que le gouvernement prévoit un effort budgétaire inédit de 43,8 milliards d’euros d'ici à 2026, il promet d’aller chercher l’argent «partout où il se trouve».

Dans un entretien exclusif au Parisien, la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, détaille les mesures du futur projet de loi anti-fraude attendu à l’automne. Parmi les nouvelles dispositions, le texte prévoit de donner aux caisses de Sécurité sociale un accès élargi au patrimoine des bénéficiaires de prestations.

L'objectif est d'identifier des revenus non déclarés et récupérer les sommes indûment perçues. La ministre souhaite aussi rendre impossible le versement de l’allocation chômage sur des comptes hors Union européenne, «car il est compliqué de chercher un travail en France quand vous n'y vivez pas», souligne-t-elle.

Possibilité de bloquer temporairement les comptes d’entreprises soupçonnées de travail dissimulé

Le projet de loi s’attaque également à certains secteurs jugés particulièrement sensibles, comme le transport sanitaire, qui coûte chaque année 6,7 milliards d’euros à la Sécurité sociale. Les entreprises concernées devront équiper leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation et adopter une facturation électronique pour éviter les kilomètres fictifs.

Autre nouveauté : la possibilité de bloquer temporairement les comptes d’entreprises soupçonnées de travail dissimulé afin d’empêcher toute organisation d’insolvabilité pendant un contrôle. «De la même manière que le ministère de l’Économie impose les trafiquants sur les quantités de drogue saisies, nous allons nous aussi les taxer davantage. Le texte permettra de majorer la CSG (contribution sociale généralisée) perçue au titre d’activité illicite avec un taux à 45 %», insiste Catherine Vautrin.

«Par exemple, aujourd’hui, dans le cas d’un trafiquant qui fait l’objet d’une procédure au cours de laquelle on a trouvé des revenus illicites d’une valeur de 100.000 euros, la Sécurité sociale ne peut récupérer que 9.200 euros au titre de la CSG. Avec un taux à 45 %, on récupérera 45.000 euros», ajoute la ministre de la Santé et du travail.

Enfin, le texte entend mieux encadrer les arrêts de travail injustifiés et renforcer les contrôles sur les organismes de formation soupçonnés de fraudes massives. Les inspecteurs pourront mener des enquêtes anonymes pour repérer les formations fictives.

Ce projet de loi, qui devrait être débattu au Parlement à la fin du second semestre, vise à rapporter 2,3 milliards d’euros dès 2026. «On ne récupérera pas 13 milliards d’euros en claquant des doigts, mais nous devons y travailler», affirme la ministre, qui dit vouloir concilier fermeté et équité pour préserver le système solidaire français.