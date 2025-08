Hauts-de-Seine : quatre partisans de Daesh expulsés du territoire par le préfet du département au cours du mois de juillet

Visés par des mesures d’éloignement, quatre hommes ont été expulsés vers leur pays d’origine sur décision du préfet des Hauts-de-Seine. Tous étaient soupçonnés de s’être radicalisés.

La France poursuit sa politique de fermeté face à la menace terroriste. En juillet dernier, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l’expulsion de quatre individus soupçonnés de radicalisation. Tous étaient inscrits au Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Parmi eux, M. Fahem, de nationalité marocaine, avait rejoint les rangs de l’organisation terroriste Daesh en 2014. Déjà condamné à six ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, il était de nouveau suspecté par les services de renseignement français de préparer un attentat sur le sol national.

M. Assou, également marocain, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et était assigné à résidence. Il ne respectait cependant pas ses obligations de pointage. Il avait par ailleurs été condamné à cinq ans de prison pour trafic de stupéfiants et outrage à dépositaire de l’autorité publique.

M. Al Mansour, d’origine syrienne, avait été signalé pour visionnage régulier de vidéos de propagande de l’État islamique. Inscrit au fichier des personnes recherchées, son statut de réfugié lui a été retiré avant son expulsion.

Enfin, M. Akroud, ressortissant marocain, était soupçonné de tenir des propos virulents à l’encontre de la France et de ses forces de l’ordre. Selon les autorités, il se préparait à rejoindre une zone de djihad, s’entraînait en ce sens et possédait plusieurs vidéos de propagande, un pistolet automatique et plusieurs couteaux. Il avait déjà été condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste.

Tous les quatre étaient visés par une mesure d’éloignement et ont été expulsés vers leurs pays d’origine le mois dernier.

Des expulsions record

Depuis le début de l’année 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, a renforcé les mesures administratives visant les individus étrangers représentant une menace pour l’ordre public. Rien qu’en juillet 2025, 70 étrangers ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement, portant le total à 370 expulsions depuis janvier 2024, un record pour le département.

Et il n’est pas le seul à agir. Dans un contexte de vigilance accrue, la France a durci sa politique d’expulsion face aux signaux de radicalisation. Le ministère de l’Intérieur entend maintenir cette ligne de fermeté, en coordination avec les services de renseignement.

Les données officielles publiées par le gouvernement confirment cette tendance. Depuis 2020, les expulsions d’étrangers en situation irrégulière sont en hausse constante. En 2024, elles ont augmenté de 26,7 % par rapport à 2023, et de 74,4 % par rapport à 2020. 21.601 mesures d’éloignement ont ainsi été mises en œuvre sur cette période. À noter que l’Obligation de quitter le territoire français (OQTF) reste la mesure la plus couramment utilisée.

Cette dynamique s’inscrit désormais dans un cadre législatif renforcé. En juillet 2025, un nouveau texte de loi a été adopté, prévoyant de porter à 210 jours la durée maximale de rétention en centre de rétention administrative (CRA) pour les personnes visées par une interdiction de territoire, ou présentant une menace grave pour l’ordre public.