Polynésie française : près de 2 tonnes de drogues saisies sur un voilier mi-juillet, un bilan «historique»

Ce samedi, les douanes et l'Ofast ont saisi près de deux tonnes de produits stupéfiants et des armes à bord d'un voilier en escale en Polynésie française. «Une saisie historique», révèle Bruno Retailleau.

Un coup de filet historique. Ce samedi, les douanes françaises accompagnées de l'office antistupéfiants (Ofast) avaient saisi près de deux tonnes, 1.878,2 kg exactement, de produits stupéfiants.

L'opération s'est déroulée mi-juillet aux îles Marquises, l'un des cinq archipels appartenant à la Polynésie française. Et concernait un voilier soumis à une fouille complète, rapporte le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'une saisie historique sur ce territoire.

900 kg de cocaïne

Dans le détail, la fouille, qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juillet, a permis d'intercepter plus de 900 kg de cocaïne et plus de 180 kg de métamphétamine, surnommée localement «ice». Mais ce n'est pas tout. Car une fois rapatrié sur Papeete, le navire a été démantelé par l'Ofast, permettant d'exhumer de l'épave plus de 700 kg de cocaïne supplémentaire et près de 50 kg de métamphétamine. En plus de la drogue, les autorités françaises ont également trouvé des armes. En tout, 11 pistolets glocks et 24 chargeurs ont été découverts.

Sur X, le ministre de l'Intérieur a félicité les douanes et les gendarmes qualifiant l'opération d'«exceptionnelle». Et ce dernier de conclure : «L'État ne relâchera pas jamais la pression face aux trafics qui gangrènent nos régions.»

Saisie historique en Polynésie française : 1 646,8 kg de cocaïne, 232,4 kg de méthamphétamine, soient 1 878,2 kg de stupéfiants ainsi que 11 glocks et 24 chargeurs. Félicitations aux Douanes, à l’OFAST et aux gendarmes pour cette opération exceptionnelle.

La drogue devait atteindre l'Australie

La drogue, chargée au Mexique, devait atteindre l'Australie. Lors de son escale à Nuku Hiva, l'une des îles les plus peuplées des Marquises, le voilier avait à son bord un capitaine allemand et un passager néerlandais.

«On va demander le renforcement des contrôles de la zone maritime des Marquises et plus largement de la Polynésie, sachant que c'est l'itinéraire des trafiquants», avait déclaré à l'AFP le maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai.

Dotée seulement de trois gendarmes et ne possédant pas d'incinérateur à drogue, l'île de Nuku Hiva n'a pas les moyens humains et logistiques pour stocker une aussi grosse quantité de produits stupéfiants. À noter que l'incinérateur de drogue le plus proche se trouve à Papeete. À 1.400km de là.