Voici les 3 départements où les retraités gagnent le plus, selon cette enquête annuelle

Chaque année, la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) publie son rapport statistique «Les retraités et les retraites». L’édition 2025 s’appuie sur les chiffres de l’année 2023 et met en lumière des disparités selon les territoires.

La France compte de plus en plus de retraités. Fin 2023, on dénombrait 7,2 millions de personnes retraitées de droit direct dans les régimes français. Les pensions constituent l’un des principaux postes de dépenses publiques, avec 370 milliards d’euros versés en 2023, soit 13,1 % du PIB. Mais les montants perçus varient fortement selon les départements.

Dans sa nouvelle édition du rapport «Les retraités et les retraites», la DREES calcule département par département le montant mensuel brut moyen des pensions de droit direct (y compris les éventuelles majorations pour trois enfants ou plus). Sur la base des données de 2020, la pension moyenne brute en France s’élève à 1.532 euros. Mais seuls trois départements dépassent les 2.000 euros mensuels.

Les Parisiens ont la moyenne la plus haute

Sans surprise, ces trois départements se situent en Île-de-France. Paris arrive en tête, avec une pension moyenne brute de 2.131 euros. Suivent les Hauts-de-Seine (2.081 euros) et les Yvelines (2.065 euros). Ainsi, les retraités parisiens perçoivent en moyenne une pension 39 % supérieure à la moyenne nationale.

Ces écarts s’expliquent par plusieurs facteurs. Les pensions étant calculées sur les revenus d’activité, elles sont plus élevées dans les zones où les salaires sont plus importants. Or l’Île-de-France concentre une forte proportion de cadres et de hauts revenus. C’est également la région où les actifs partent à la retraite le plus tard. En Île-de-France, les personnes âgées de plus de 55 ans représentent moins de 17 % de la population totale, contre 27 % en moyenne en France.

Les départements d’outre-mer parmi les moins bien lotis

Si les sept premiers départements en termes de pensions moyennes se situent en Île-de-France, d’autres départements métropolitains suivent avec des montants relativement élevés : le Rhône (1.658 euros), la Haute-Garonne (1.634 euros) ou encore la Gironde (1.599 euros).

À l’inverse, les départements ruraux et les territoires ultramarins affichent les pensions les plus basses. Ces écarts s’expliquent notamment par le poids du régime agricole (MSA), qui verse des pensions historiquement faibles. Une différence qui devrait diminuer avec «la réforme des retraites de 2023» qui «simplifie l’accès aux mesures de revalorisation des petites retraites agricoles des non-salariés», comme l’indique le rapport de DRESS.

Les pensions les plus faibles se trouvent dans les territoires ultramarins. La Réunion est en bas du classement avec une moyenne de 1.189 euros, suivie de la Guadeloupe (1.271 euros) et de la Martinique (1.351 euros), seule collectivité ultramarine à dépasser le seuil de 1.350 euros. Ces montants faibles s’expliquent en partie par un taux de chômage structurellement élevé dans ces départements, impactant les carrières et donc les droits à la retraite.