Pyrénées : immersion en haute montagne avec les gendarmes secouristes (vidéo)

Sollicité pour des secours en milieu périlleux, le peloton de gendarmerie de haute montagne doit se tenir prêt à tout moment. Une communication entre pilotes et secouristes est essentielle. Grimpez avec notre équipe à bord de ce précieux hélicoptère EC145, surnommé le Choucas09.

Entre les randonneurs qui dévient de leur chemin initial ou encore ceux qui se blessent en Montagne, le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) se retrouve mobilisé.

Positionné et prêt à décoller, le PGHM de l'Ariège se rend dans les Pyrénées, où les randonneurs se font nombreux. Mais dans ce milieu parfois hostile et dangereux, les cas de blessure restent fréquents. Après un premier appel, l'hélicoptère de la gendarmerie, surnommé le Choucas09, et son équipage se sont rendus sur le lieu indiqué seulement une vingtaine de minutes plus tard pour porter assistance à Alain, blessé à la cheville. «Je connaissais l'existence du PGHM, mais je ne pensais pas un jour faire appel à leur secours», a raconté le randonneur, présent sur la traversée des Pyrénées.

Une fois pris en charge, Alain et le médecin se rendent à l'hôpital. Pour le reste de l'équipage, direction l'aérodrome. «On revient, on se reconditionne de suite, en remettant de l'autonomie dans l'hélicoptère, on remettant du kérozène, on se reconditionne nous, le personnel, et nous sommes prêts à rebondir», détaille le Major Stéphane Vialaret, pilote SAG du Choucas09, à notre micro.

Être prêt à intervenir à tout moment

Seulement quelques minutes plus tard, une nouvelle alerte est donnée. L'unité de la gendarmerie nationale française spécialisée dans le secours aux victimes en milieu périlleux est appelée pour une personne «qui a des douleurs dans le genou au niveau de l'étang de Roumazet», explique Vincent Caty, adjudant chef du PGHM de l'Ariège.

La prise d'informations en amont du décollage est précieuse. Dans ce cas-là, l'hélicoptère aura besoin de puissance, puisqu'un père de famille s'est blessé à près de 2.000 mètres d'altitude.

Une fois arrivé sur les lieux, l'intervention dite «médicalisée» peut avoir lieu. «On va vous immobiliser et placer une attelle. Ensuite, on évacue vers l'hôpital pour des examens complémentaires», explique Dr Dominique Lemoine, médecin urgentiste Samu du 09, au patient. Elle ajoute : «Ce monsieur présente manifestement une entorse au genou. La douleur l'empêche de descendre, et quand bien même il essayerait, il se mettrait en danger et risquerait un suraccident. Son évacuation est donc tout-à-fait nécessaire», mais pas toujours évidente.

Les pilotes et secouristes doivent alors parfaitement communiquer, mais aussi s'adapter aux contraintes. «Certaines alertes sont assez succinctes, on ne sait pas trop sur quoi on arrive. Si la météo se dégrade, le secours sera plus compliqué. On ne pourra peut-être pas y aller en hélico, mais à pied», indique Vincent Caty.

En moyenne ici en Ariège, le PGHM intervient 370 fois dans l'année. Fin juin, un randonneur espagnol avait disparu dans la zone du cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), des recherches avaient alors commencé cinq jours plus tard, le PGHM avait retrouvé un corps le soir même.

Plus récemment, le Choucas09 avait vécu une soirée particulièrement active avec deux appels en l'espace de deux heures dimanche 13 juillet. Comme le rapportent nos confrères de Pyrénées FM, l'hélicoptère de la gendarmerie avait été mobilisé par deux fois en Ariège, pour une douleur thoracique et une chute traumatique.