«Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite : voilà ce qu’incarne le Hamas», dénonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est exprimé ce dimanche 3 août à propos des vidéos d'otages israéliens diffusés par le Hamas un peu plus tôt, dénonçant «une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite».

Le chef de l'Etat a dit sa colère après la diffusion de vidéos d'otages israéliens par le Hamas. Emmanuel Macron a réagi dans un message publié sur X à ces vidéos diffusées par le Hamas depuis plusieurs jours.

«Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite : voilà ce qu’incarne le Hamas. Les images insoutenables diffusées ce matin, montrant des otages israéliens détenus à Gaza, le rappellent avec horreur», a-t-il dénoncé.

Nous pensons avec émotion à Evyatar David, à Rom Braslavski, à tous les otages… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 3, 2025

Depuis jeudi, le Hamas a diffusé des vidéos, trois au total, montrant les otages israéliens capturés lors du 7 octobre 2023. Ces derniers apparaissent très affaiblis et amaigris sur les images. Une séquence d'un otage creusant, pelle à la main, le sol sablonneux de l'étroit tunnel où il est détenu, feignant de creuser sa propre tombe, a particulièrement choqué.

«Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix»

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a rapidement dénoncé «des images effroyables d'otages israéliens» dont elle a exigé la libération «immédiate».

De son côté, Emmanuel Macron a abondé en ce sens, rappelant que «la priorité absolue et l’impératif pour la France est la libération immédiate de tous les otages».

«Nous continuons d’agir sans relâche en ce sens, pour obtenir cette libération inconditionnelle, pour rétablir sans délai le cessez-le-feu, et pour permettre l’acheminement massif de l’aide humanitaire, toujours bloquée aux portes de Gaza», a-t-il continué.

Le président de la République a poursuivi son message appelant à la paix entre Israël et la Palestine : «ce travail doit s’accompagner d’une solution politique pour le jour d’après. Cette solution, c’est celle des deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix. C’est le seul chemin possible vers un avenir où justice, sécurité et dignité sont garanties pour tous les peuples de la région».

«Qu’il n’y ait aucune ambiguïté : dans cette perspective politique que nous portons, nous exigeons la démilitarisation totale du Hamas, son exclusion complète de toute forme de gouvernance, et la reconnaissance d’Israël par l’État de Palestine», a-t-il conclu.