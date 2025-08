Var : plusieurs locataires de HLM, suspectés d'être liés au narcotrafic, expulsés par la préfecture

Si dans le Var, deux commerces ont été fermés car soupçonnés d'être liés au trafic de drogue, six procédures ont été lancées par la préfecture contre des résidents de logements sociaux pour les mêmes raisons. Une mesure qui s'inscrit dans la lignée de la loi sur le narcotrafic et de la circulaire adressée par Bruno Retailleau aux préfets de France.

Interdiction de paraître sur un point de deal, lutte contre le blanchiment d'argent et la revente de drogue en ligne ainsi que l'expulsion de domicile facilitée... Fin juillet, Bruno Retailleau a sorti les muscles face au narcotrafic en adressant une circulaire aux préfets de France pour leur adresser davantage de pouvoirs. Des mesures rendues possibles par la loi narcotrafic, promulguée le 13 juin avec un objectif clair : sortir la France du «piège de la drogue».

Ainsi, à peine quelques semaines après son adoption, la loi commence déjà à produire ses effets. Rien que la semaine dernière, le préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, a engagé une procédure pour expulser dix locataires de logements sociaux qui seraient notamment connus pour trafic de stupéfiants ou menaces envers des policiers.

C'est à présent dans le département voisin, le Var, que deux commerces, situés à Brignoles et à Hyères, ont été fermés pour trois mois car soupçonnés d'être en lien direct avec le trafic de drogue. Mais avec un autre levier désormais entre les mains des préfets, les expulsions locatives, six procédures ont alors été lancées contre des résidents de HLM impliqués dans des trafics, dans les villes de Toulon et Draguignan notamment.

3.000 interpellations liées au trafic de stupéfiants dans le Var depuis janvier

Après ces procédures d'expulsion, le secrétaire national Unité zone sud, Bruno Batoccetti, a tenu à réagir : «Vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui attendent des logements sociaux et qui n'en bénéficient pas et parallèlement il y en a certains qui vivent du trafic de stupéfiants et qui vivent dans des logements sociaux. Ces mesures-là doivent être prises avec beaucoup de fermeté. Ce n'est pas la seule manière qui doit être adaptée pour combattre ce fléau, mais ça en fait partie».

En plus de la loi narcotrafic et de la circulaire envoyée par le ministre de l'Intérieur, ces actions seront complétées en septembre prochain «par la prise en compte, par la CAF du Var, des revenus et du patrimoine accumulés de manière illicite par les trafiquants afin de procéder au recalcul des prestations sociales pour ceux qui en sont bénéficiaires, sanctionner la fraude et solliciter le remboursement des sommes indûment perçues».

À savoir que depuis janvier, près de 400 kg de drogues ont été saisies ainsi que 12 millions d'euros d'avoirs criminels ont été confisqués. 3.000 interpellations liées au trafic de stupéfiants ont également été menées, dans le Var.