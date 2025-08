Canicule attendue cette semaine : attention, ces départements pourraient être placés en vigilance jaune, voire orange dès ce jeudi

Météo-France prévoit un retour des fortes chaleurs cette semaine et plus particulièrement dans le sud du pays où une période de canicule devrait survenir dès ce jeudi 7 août.

Des chaleurs très élevées. Météo-France a prévu une période de canicule dès ce jeudi dans le sud de la France. 21 départements devraient faire l’objet d’une vigilance plus ou moins élevée ce jour-là.

©Météo-France

Les départements concernés sont : la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot, l’Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège, la Loire, l’Ardèche, le Rhône, la Drôme, l’Isère, l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie.

Dans ses prévisions, Météo-France a précisé que dès ce jeudi : «Les fortes chaleurs concernent surtout le sud-ouest du pays ainsi que la vallée du Rhône et l'agglomération lyonnaise.» Si les prévisions seront affinées d'ici à mercredi pour mieux cerner les effets de cette nouvelle vague de chaleur, ces régions seront potentiellement placées en vigilance jaune, voire orange, pour canicule.

Du côté des températures, l’institut météorologique prévoit pour le moment jusqu’à 37 °C à Tarbes et à Toulouse, 36 °C à Montélimar, 35 °C à Lyon et à Vichy et 34° C à Gap.