Cocaïne : à 58 euros le gramme, les prix de vente connaissent une baisse inédite en France, selon l’OFAST

Dans son édition 2025 de l’état de la menace liée aux trafics de stupéfiants, l'office anti-stupéfiants (OFAST) a pointé du doigt une augmentation inquiétante de la production mondiale de cocaïne qui a entraîné une baisse inédite du prix de cette drogue.

Une situation inquiétante. L’office anti-stupéfiants (OFAST) a dévoilé ce lundi 4 août son édition 2025 de l’état de la menace liée aux trafics de stupéfiants en France. L’agence a notamment mis en lumière une forte croissance du marché de la cocaïne.

Ainsi, selon l’OFAST, les saisies de drogues en France ont atteint des records en 2024, et plus particulièrement pour la cocaïne, dont 53,5 tonnes ont été saisies, soit une hausse de 130% en une année seulement.

Une tendance qui se poursuit, puisque 29,4 tonnes de cocaïne ont déjà été saisies au 1er juin 2025, soit 56% de plus par rapport à la même période en 2024.

Par ailleurs, l’agence française a noté une augmentation de la production de cocaïne, notamment en Amérique latine avec 4.000 tonnes produites en 2024, et une accélération de la vitesse de circulation de la marchandise à travers le monde. L’OFAST remarque de plus une hausse du taux de pureté moyen de la drogue vendue.

De plus en plus de consommateurs

En effet, la cocaïne, qui se présente sous la forme d’une poudre blanche, est un assemblage de feuilles de coca et de produits chimiques tels que l’acétone, les acides chlorhydrique et sulfurique, le permanganate de potassium, l’ammoniaque et l’essence.

Ainsi, l’OFSAT estime que le taux de pureté est passé de 53% en 2014, c’est-à-dire 53% de coca, à 75% en 2024.

Cette hausse de la production a donc entraîné une baisse significative et inédite du prix de la cocaïne au détail. En effet, en 2018, il fallait en moyenne débourser 70 euros pour un gramme de cette drogue contre 66 euros en 2020 et 58 euros en 2024.

Ces trois facteurs ont entraîné un accroissement du nombre de consommateurs de cette drogue en France. En 2023, près d’un adulte sur dix a déclaré avoir déjà essayé la cocaïne, soit environ 3,7 millions de personnes ayant expérimenté et 3% d’entre eux en ont consommé au moins une fois dans l’année, soit 1,1 million d’usagers contre 600.000 en 2017.

La consommation de cocaïne connaît donc un essor important depuis 2010 bien qu’elle reste dix à quinze fois inférieure à celle du cannabis.