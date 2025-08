«Des bruits étranges et inexplicables» : une maison «hantée» fait fuir des touristes dans les Cévennes

Pendant plusieurs jours en juillet, une résidence située à Courry, dans les Cévennes (Gard), a été le théâtre de bruits mystérieux, qui demeurent inexpliqués à ce jour, poussant des locataires saisonniers à prendre la fuite.

Phénomène paranormal ou explication rationnelle ? Des touristes ont fui leur maison de location dans le village de Courry (Gard) en juillet en raison de bruits étranges pendant plusieurs nuits, a rapporté le quotidien Midi Libre.

Appartenant à une famille belge depuis huit ans, la demeure à plusieurs étages datant du XVIIIe siècle est régulièrement louée à des vacanciers. Toutefois, vers le 25 juillet, des locataires ont quitté précipitamment les lieux avant la fin de leur séjour à cause de bruits inquiétants, provenant du couloir du dernier étage menant aux chambres.

Ces sons assourdissants, comparables à des chutes de casseroles ou des chocs métalliques, ne se manifestaient que vers 23h puis vers 5h du matin. Après avoir reçu une vidéo des bruits, la propriétaire Françoise Bonte, stupéfaite, a décidé de passer une nuit sur place avec sa fille. «Nous les avons aussi entendus. Ma fille, qui dormait à l'étage, a eu peur. Elle a fini par dormir avec moi dans ma chambre, qui est au rez-de-chaussée», a-t-elle déclaré.

Un mystère non résolu

Déterminée à résoudre ce mystère, elle a invité un couple d'amis un soir, qui ont également entendu les bruits après 23h, puis enregistré les sons pendant plusieurs heures avec sa tablette numérique. «Le jour, c'est très calme. Les bruits ne surviennent que la nuit», a-t-elle constaté.

Au fil des jours, elle a méthodiquement éliminé toutes les hypothèses : aucune conduite d'eau, électrique ou de gaz ne passe au-dessus du couloir concerné, la buanderie, avec lave-linge et sèche-linge, se trouve à l'autre extrémité de la maison, les combles sont vides et la toiture intacte.

Même après avoir démonté le faux plafond, rien n'expliquait ces bruits. Les voisins les plus proches n'ont réalisé aucun travaux d'envergure ou nouvelle installation quelconque récemment et un piège à furet, posé pendant plus de 48 heures, est resté vide, réfutant la théorie d'un animal sauvage.

Étrangement, les bruits ont cessé le 1er août sans explication, soulageant temporairement la propriétaire qui avait envisagé une présence surnaturelle. «Honnêtement, si c'est un fantôme, il ne doit pas être méchant. Malgré les bruits, je me sens bien dans cette maison», s'est-elle amusée.

Bien que de confession chrétienne, la maîtresse des lieux n'a cependant pas exclu de contacter le diocèse afin de recourir à un prêtre exorciste si les bruits réapparaissent, ce qu'elle espère éviter avec de nouveaux locataires prévus en août. Pour l'instant, la maison est redevenue silencieuse.