Explosion au port de Beyrouth : 5 ans après, les familles réclament toujours justice

Le 4 août 2020, le Liban a connu l’un des épisodes les plus tragiques de son histoire. L’explosion survenue dans le port de Beyrouth avait fait 235 morts et 6.500 blessés. Cinq ans plus tard, les responsables de ce drame n’ont toujours pas été identifiés.

Un bruit, puis un silence assourdissant. Le 4 août 2020, le port de Beyrouth était ravagé par deux explosions successives, causées par des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium stockées sans précaution. Une épaisse fumée noire s’élevait dans le ciel. Les quartiers du centre-ville soufflés, les vitres brisées, la capitale méconnaissable. Le bilan est terrible : 235 morts, 6.500 blessés, et un pays plongé dans la stupeur. Les Libanais, encore sous le choc, s’interrogeaient déjà : que s’est-il passé pour en arriver là ? Qui sont les responsables de cette tragédie ?

Cinq ans plus tard, ces questions restent sans réponse. Les familles des victimes continuent de réclamer justice. Depuis quelques mois, elles espèrent un nouvel élan, après une longue période de blocage.

Une enquête relancée après trois ans d'immobilisme

«Nos vies ont été détruites le 4 août, lorsque ma fille Alexandra est décédée (…). Tout a été détruit : notre appartement, nos quartiers, notre avenir. C’est aussi tragique et traumatisant qu’on puisse l’imaginer», a déclaré Paul Naggear lors d’une interview accordée à Al Arabiya.

Le juge Tarek Bitar, magistrat instructeur auprès de la Cour de justice, est de nouveau en charge de l’enquête sur la double explosion. L’enquête, paralysée pendant près de trois ans par l’obstruction de plusieurs responsables politiques mis en cause, a repris en février, avec de nouvelles auditions. Tarek Bitar a déjà pu interroger une quinzaine de hauts responsables politiques.

La question de la négligence est au cœur du dossier. Plusieurs enquêtes ont révélé que de hauts responsables libanais, dont le président de l’époque, étaient informés de la présence et de la dangerosité du nitrate d’ammonium stocké au port, sans avoir pris de mesures concrètes pour prévenir le drame.

Le nouveau président promet que «les responsables seront jugés»

Plus qu’un simple dossier judiciaire, c’est une affaire d’État. Le peuple libanais, profondément marqué par la corruption de sa classe politique, a perdu confiance. Le pays, déjà en crise économique, a connu une grave instabilité politique après les explosions du 4 août. L’élection du nouveau président Joseph Aoun par le Parlement, après deux ans de vacance présidentielle, a apporté un début de stabilisation et un nouvel espoir pour les familles endeuillées.

Ancien commandant en chef de l’armée libanaise, Joseph Aoun et son Premier ministre Nawaf Salam ont pour mission de rétablir la confiance des citoyens. Rendre justice aux victimes du 4 août est devenu une priorité nationale.

«À partir de maintenant, la justice va prendre son cours, les responsables seront jugés et les innocents innocentés», avait déclaré le président libanais Joseph Aoun lors d’une rencontre avec les proches des victimes, le 15 juillet, comme le rapporte L’Orient-Le Jour.

«Nous devons tous travailler pour que justice soit faite. Mes engagements sont clairs : nous devons découvrir l’entière vérité et demander des comptes à ceux qui ont causé cette catastrophe. C’est le seul moyen pour sortir notre pays de la corruption et la négligence. Nous ne ménagerons aucun effort pour construire un État qui respecte les droits de ses citoyens et les protège. Que cette tragédie nous serve de leçon pour un avenir meilleur», a fait parvenir le nouveau chef d’État.

Un espoir mesuré

Un vent d'espoir pour les familles de victimes. «Nous faisons confiance au président Aoun (…) nous espérons que justice sera faite et que nous connaîtrons la vérité durant son mandat», assure William Noun, porte-parole d'une délégation de famille de victimes. Un discours qui peut laisser encore place au doute.

Malgré les promesses, les familles des victimes restent prudentes quant à l’avenir de l’enquête et à la sincérité du nouveau gouvernement. Engagé dans autre association regroupant des familles de victimes, Paul Naggear déplore qu’aucune décision de justice n’ait encore été rendue. «Cela signifie que notre fille nous a été enlevée, et aujourd’hui encore, personne n’a été jugé. Personne n’est derrière les barreaux. Nous ignorons tout de ce qui s’est passé ce jour-là.»

En attendant que justice soit rendue, la mémoire des victimes est honorée en ce jour de commémoration. Un deuil national a été décrété pour ce 5e anniversaire de la double explosion au port de Beyrouth, à l’initiative du Premier ministre Nawaf Salam. Plusieurs cortèges sont prévus et des messages politiques attendus.

Parmi les initiatives marquantes, un groupe de familles a lancé un projet de mémoire : un jardin du souvenir. Pour chaque victime, un olivier sera planté, entre la statue de l’Émigré, restée miraculeusement intacte, et les silos du port, toujours debout malgré la violence du souffle, comme les témoins silencieux d’un drame que le Liban refuse d’oublier.