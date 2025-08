Aude : plus de 1.000 pompiers mobilisés face à un violent incendie, deux personnes blessées, dont une grièvement

Un violent incendie s’est déclaré ce mardi 5 août à Ribaute (Aude), parcourant déjà 7.000 hectares en quelques heures. Face à cette progression rapide, plus de 1.000 pompiers sont mobilisés.

«Une situation difficile». Plus de 1.000 pompiers sont mobilisés pour tenter de contenir un feu de forêt qui a déjà ravagé plus de 7.000 hectares depuis ce mardi après-midi dans le secteur de Ribaute, entre Carcassonne et Narbonne (Aude). Deux personnes ont été blessées dans l'incendie, dont une grièvement.

Les pompiers sont notamment soutenus par neuf Canadair, cinq Dash, deux hélicoptères bombardiers d'eau et une centaine de gendarmes.

Un vent de tramontane soufflant à 70 km/h, des températures supérieures à 32 °C, une très faible humidité et une sécheresse extrême permettant au feu de progresser rapidement et dangereusement dans le secteur de Ribaute, entre Carcassonne et Narbonne.

Deux personnes ont été blessées dans l'incendie, dont une grièvement, a annoncé Lucie Roesch, sous-préfète du département. «On est face à un feu d'ampleur, une situation qui évolue vite dans des conditions particulièrement défavorables», a-t-elle ajouté.

Un camping entier a été évacué, et des dizaines de personnes relogées à Lagrasse. Une trentaine de maisons à Tournissan, un autre village proche, ont été évacuées face à l'approche des flammes.

Les routes D212 entre Ribaute et Fabrezan, D23 entre Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et Lagrasse, ainsi que la D613 entre Talairan et Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse sont fermées pour faciliter l'intervention des secours.

La situation est critique à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, où des barrages ont été installés et les accès au village coupés. Le village est complètement envahi par la fumée. Plusieurs habitants se sont auto-évacués ou ont été évacués préventivement, trouvant refuge au foyer communal.

Le président de la République Emmanuel Macron a souligné sur le réseau social X que «tous les moyens de la Nation sont mobilisés». «Soutien à nos sapeurs-pompiers ainsi qu’à nos forces luttant contre les flammes. Confiance au gouvernement et aux élus, pleinement engagés. Dans cette épreuve, chacun doit appliquer la plus grande prudence et respecter les consignes des autorités», a-t-il ajouté.

L’incendie dans l’Aude progresse.



Tous les moyens de la Nation sont mobilisés. Soutien à nos sapeurs-pompiers ainsi qu’à nos forces luttant contre les flammes. Confiance au gouvernement et aux élus, pleinement engagés.



Dans cette épreuve,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2025

De son côté, le préfet appelle les gens à ne pas s'approcher du feu et à ne pas encombrer le réseau des routes.

🚨 #Incendie en cours – secteur Ribaute🚨

Feu en direction de St Laurent de la Cabrerisse



🔥 Gros moyens terrestres et aériens engagés



🚫La route départementale D212 est fermée entre Ribaute et Fabrezan pour permettre l'intervention des secours



Le Préfet appelle à la prudence… pic.twitter.com/sWFvWt7q8c — Préfet de l'Aude🇫🇷 (@Prefet11) August 5, 2025

Une cellule d'information destinée à répondre à l'ensemble des interrogations de la population est également joignable au 09 70 80 90 40.

Le département de l'Aude a été placé en vigilance rouge pour les feux de forêt ce mardi, avec un risque «très élevé» d'incendie, dans un contexte d'épisode de chaleur touchant le sud-ouest de la France, selon Météo-France.