«Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5.000 euros» : François Bayrou s'adresse aux Français sur YouTube

Dans le cadre du budget 2026, François Bayrou a décidé de s'adresser directement aux Français, sur YouTube. Une série de vidéos ainsi qu'un podcast sont prévus.

Conscient de l'impopularité du plan de rigueur budgétaire présenté au mois de juillet, François Bayrou opte pour la pédagogie. Le Premier ministre a lancé ce mardi 5 août une série de vidéos sur Youtube afin d'expliquer, préciser et justifier les 44 milliards d'économies exigées par le budget 2026.

Auprès du Parisien, François Bayrou avait évoqué sa démarche, expliquant ressentir «le besoin de parler en direct avec les Français» pour que «chacun d'entre eux, personnellement, se forge une opinion».

Ces publications sur YouTube doivent être doublées d'un podcast nommé «FB Direct» et, dès la semaine prochaine, les internautes pourront adresser leurs questions, auxquelles le Premier ministre répondra en différé.

La première vidéo, mise en ligne ce mardi, était consacrée au cadre général et à la nécessité de désendetter le pays. François Bayrou a à nouveau présenter les chiffres du surendettement français, à hauteur de 3.400 milliards d'euros.

«Chaque seconde de chaque jour et de chaque nuit, la dette de la France augmente de 5.000 euros», a-t-il précisé. En 2026, par rapport à 2025, l'annuité de cette dette aura augmenter de 8 milliards, 10 milliards en 2027 et 100 milliards en 2029.

«Nous sommes menacés par un mal auquel nous n’échapperons pas si nous ne sommes pas courageux, a déclaré le Premier ministre. Ce mal c’est le surendettement. Quand on est obligé d’emprunter pour simplement payer les frais de tous les jours et qu’on ne peut plus rembourser sans aller tous les mois à la banque pour demander un crédit supplémentaire, ça s’appelle le surendettement.»

«Il n'y a pas d'autre chemin»

Cette situation est le résultat de «50 ans de déséquilibres», sachant que, selon François Bayrou, «le dernier budget en équilibre de la France a été présenté en 1974». Le plan budgétaire présenté en juillet est un «diagnostic» proposé par le gouvernement «pour dire qu'il y a des efforts à faire, ces efforts sont supportables par un pays qui décide de reprendre son destin en main et de ne pas se laisser couler».

Appelant les Français a être «la génération qui accepte les efforts nécessaires pour sortir de cette situation», François Bayrou a prévenu : «Si nous n’acceptons pas la mesure de cet effort alors, quels que soient les gouvernements qui suivront, nous seront contraints de le faire par le fait que nous ne trouverons plus de prêteurs».

«Ma certitude c’est qu’il n’y a pas d’autre chemin que cet effort supportable et choisi. Nous sommes un peuple qui s’est relevé de bien des choses, on est tout a fait capable de vaincre cet obstacle là. C’est maintenant que ça se joue et c’est vous qui allez décider de cela», a-t-il conclu.