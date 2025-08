Fermeture de la ligne 14 : voici comment se rendre à l'aéroport d'Orly

Alors que la ligne 14 du métro parisien est actuellement fermée et ce jusqu'au vendredi 8 août inclus, voici quelques itinéraires alternatifs pour se rendre à l'aéroport d'Orly.

Des alternatives pour se rendre à son terminal. Alors que la ligne 14 est fermée aux voyageurs jusqu'à ce vendredi 8 août 2025, en raison de travaux et d'essais sur le «nouveau système de pilotage des trains», les usagers qui souhaitent se rendre à l'aéroport, le terminus au sud, vont devoir emprunter d'autres trajets.

Ainsi, pour se rendre à l'aéroport avant de prendre son vol, il est conseillé d'emprunter la ligne 7 du métro, accessible depuis Paris aux stations Gare de l'Est, Opéra, Châtelet ou encore Place d'Italie jusqu'à l'arrêt Villejuif - Louis Aragon et d'emprunter le tramway T7. L'avant dernière station dessert l'aéroport d'Orly.

🛫 Pour vous rendre à l'Aéroport d'#Orly, empruntez :

▪️ L’#OrlyVal à Antony (bus de remplacement #RERB disponible entre La Croix de Berny et Antony)

▪️ La #ligne7 jusqu'à Villejuif - Louis Aragon, puis le #T7

▪️ La navette 🚌 #ligne14 entre Denfert-Rochereau et l'aéroport#RATPpic.twitter.com/9diICQKh4b — Ligne 14 (@Ligne14_RATP) August 4, 2025

Autrement, il est également possible, toujours via les transports en commun, de gagner le deuxième aéroport français en terme de trafic aérien via la ligne B du RER, accessible à Paris depuis l'arrêt Gare du Nord, et de descendre à La Croix de Berny. Après une marche d'une petite quinzaine de minutes, le voyageur gagnera Antony, et emprunter l'Orlyval jusqu'à son terminal.

Enfin, bien que son utilisation soit déconseillée en raison des horaires de passages et de son importante fréquentation, le bus de remplacement de la ligne 14, disponible jusqu'à ce vendredi 8 août relie également l'aéroport d'Orly, depuis l'arrêt Denfert-Rochereau.