«Ils ont réglé le problème eux même» : voici les dessous de la vidéo virale des agriculteurs qui expulsent des gens du voyage en leur déversant des engrais

Le 8 juillet, une vidéo montrant des agriculteurs des Hautes-Vosges qui chassent des squatteurs de leurs terres a fait le tour des réseaux sociaux. Le vidéaste derrière ces clichés polémiques a expliqué la situation.

Un contenu devenu viral sur YouTube. Des centaines de milliers de vues sur la plate-forme et plusieurs autres millions sur les autres réseaux sociaux (TikTok, Instagram), voici l'histoire derrière la vidéo où des agriculteurs s'en prennent à des gens du voyage, en leur déversant des chargements de fumier.

Sur les images de drone capturées par Loïc Madre, aussi connu sous le nom de «LOAGRI» sur YouTube, on peut voir un camp composé de dizaines de caravanes sur un champ d'agriculteur. Pour les déloger de leur propre terre, quelques agriculteurs ont décidé de les intimider avec leur tracteur, en leur expulsant des quantités de fumiers importantes. Plus précisément, il s'agit de lisier de porc, un mélange si nauséabond qu'il est souvent utilisé par les fermiers pour faire fuir les personnes indésirables présentes sur leur terre.

Face à cette offensive des agriculteurs, certains des habitants clandestins ont quand même réussi à grimper sur les tracteurs et brandir leur poing menaçant pour tenter d'arrêter les agriculteurs.

«C'était difficile de négocier avec ces personnes»

«C'était difficile de négocier avec ces personnes. Ils refusaient d'écouter», explique dans un premier temps le vidéaste Loïc Madre. «Les agriculteurs n'ont reçu aucune aide des autorités locales ou de la police. Du coup, ils ont réglé le problème eux même, comme on peut le voir sur les images», explique-t-il auprès du Daily Mail.

«Il y a eu des problèmes et des plaintes mais à la fin, les squatteurs ont dû partir en quelques jours. Les champs ont été endommagés par cette opération mais ils sont partis», a finalement expliqué le YouTubeur.

Des terrains «essentiels à l'alimentation du bétail»

Le vidéaste, dont le clip a fait le tour du monde, a partagé une vidéo complète sur YouTube où il écrit, en préambule de ses images saisissantes : «Le 8 juillet dernier, des agriculteurs des Hautes-Vosges ont exprimé leur colère face à l'occupation illégale de leurs prairies par des groupes de gens du voyage. Ces terrains sont essentiels à l'alimentation de leur bétail».

«Afin de prévenir de nouvelles installations, les exploitants ont procédé à un épandage de lisier sur une partie de la parcelle encore libre. Une action symbolique, mais musclée, qui a bien failli dégénérer», précisait-il avant de proposer son contenu.

Des autorités aux «moyens d'actions toujours extrêmement limités»

Ce fléau est largement répandu en France et en Europe. Entre les villes de Villeneuve-Tolosane et Roques-sur-Garonne, en Haute-Garonne, jusqu'à 200 caravanes se sont installées illégalement, depuis le mois de mai. Pour CNEWS, certains riverains exaspérés ont témoigné : «C'est invivable pour nous, riverains. C'est insalubre. Ma fille s'est fait suivre s'est fait suivre la semaine dernière, ce qui n'était jamais arrivé. Cela créé un sentiment d'insécurité». Dégradations, poubelles qui débordent, nuisances sonores, branchements sauvages, les riverains n'en peuvent plus.

Eux aussi ont fait appel aux autorités locales, en vain. La mairie de Villeneuve-Tolosane a ainsi répondu aux sollicitations dans un communiqué : «Malheureusement, je crains que notre réponse ne vous satisfasse pas étant donné que la situation est toujours la même et nos moyens d'actions toujours extrêmement limités, notamment sur ce cas de figure sur des terrains privés».