Immigration : entrée en vigueur de l'accord franco-britannique sur l'échange de migrants

Jusqu'au mois de juin 2026, la France et le Royaume-Uni échangeront des migrants. Les autorités tentent de dissuader les dangereuses traversées de la Manche.

Un accord historique entre la France et le Royaume-Uni est entré en vigueur ce mardi, a annoncé hier le ministère britannique de l’Intérieur. Ce texte prévoit le retour en France de migrants arrivés par des petits bateaux au Royaume-Uni, en échange de l’envoi outre-Manche de migrants se trouvant actuellement en France.

Le but de cet accord est simple : dissuader les traversées de la Manche sur des embarcations précaires et organisées par des réseaux de passeurs. Ces dernières sont particulièrement dangereuses et risquées en raison de l'état des bateaux de fortune et de la houle.

L’échange est réalisé particulièrement rapidement, après la conclusion de l’accord lors de la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Royaume-Uni début juillet, et une dernière signature la semaine dernière.

Les migrants repris par l’Hexagone seront uniquement ceux arrivés au Royaume-Uni sur des petits bateaux et dont la demande d’asile est jugée inadmissible. Londres, de son côté, acceptera des migrants ayant fait une demande sur une plateforme en ligne.

Une «approche innovante»

La Commission européenne a «donné son feu vert à cette approche innovante pour décourager l'immigration illégale», avait indiqué le Home Office dans un communiqué. Le ministre britannique de l’Intérieur avait ajouté être prêt à placer en détention «dans les prochains jours» des premiers migrants susceptibles d’être envoyés en France.

Limité dans le temps, la validité du texte devrait prendre fin l’année prochaine, en juin 2026. Néanmoins, il ne précise pas combien de personnes seront ainsi échangées entre les deux pays.

La ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, a vanté une «une étape importante pour démanteler le modèle économique» des passeurs et en finir avec l'idée que les personnes entrant illégalement au Royaume-Uni ne peuvent être renvoyées en France.

Avec un nombre record de plus de 25.400 migrants arrivés au Royaume-Uni sur des petits bateaux depuis le début de l'année, le gouvernement travailliste de Keir Starmer est sous pression pour tenter d'endiguer ce phénomène.