«La production se professionnalise avec l’appui de chimistes mexicains» : comment le marché des drogues de synthèse explose en France, selon l'OFAST

Les drogues de synthèse sont de plus en plus répandues en France, a constaté l’Office anti-stupéfiants (OFAST) dans un rapport accablant. Celui-ci pointe du doigt la participation de chimistes mexicains à ce marché en pleine expansion.

Un constat alarmant. L’Office anti-stupéfiants (OFAST) a publié un rapport accablant, dans lequel on apprend que le marché des drogues de synthèse est en pleine expansion en France. Les drogues de synthèse, dont les plus connues sont la MDMA, l’ecstasy, l’amphétamine et la méthamphétamine, sont consommées sous forme de pilules ou de cristaux.

A ces substances connues s’ajoutent désormais de plus en plus de nouveaux produits de synthèse (NPS), listés dans le rapport de l’OFAST. Parmi eux, les cannabinoïdes de synthèse, réputés pour imiter les effets du cannabis et contenant un taux de THC de 95%, sont très populaires auprès des jeunes et connaissent un certain succès, en particulier la drogue appelée PTC «Pète ton crâne».

Les autres NPS, les cathinones de synthèse, connues sous le nom de «3-MMC» ou tout simplement «3», sont particulièrement dangereuses car très addictives et dont la surdose est mortelle. Les opioïdes de synthèse font également beaucoup de bruit, notamment à cause de l'addiction au fentanyl qui alerte les autorités aux Etats-Unis. D’autres médicaments, tels que la codéine, le tramadol ou la méthadone rentrent également dans cette catégorie à cause de leur usage détourné. L’OFAST signale que 450 NPS ont été identifiés en France.

427 laboratoires recensés en Europe

Le rapport de l’OFAST indique également que la production de ces différentes drogues de synthèse augmente drastiquement, notamment en Europe où sont situés les principaux laboratoires. En tout, le rapport recense 48 laboratoires de MDMA, 108 d’amphétamine, 242 de méthamphétamine, 29 de cathinones, tous signalés en 2022. Par ailleurs, l’OFAST affirme que «la production se professionnalise avec l’appui de chimistes mexicains».

Par ailleurs, le rapport révèle que les cartels d’Amérique Latine «introduisent du fentanyl dans d’autres drogues comme la cocaïne, afin d'augmenter la dépendance». Si le phénomène n’a pas encore atteint la France, il est néanmoins constaté aux Etats-Unis.

Le phénomène de production de drogue a pris de l’ampleur mondialement en épargnant pendant longtemps la France. Cependant, l’OFAST a souligné qu’une première filière de production de méthamphétamine avait été identifiée sur le territoire national en 2024.

Une hausse importante des saisies

Une nette hausse des saisies a été constatée en 2024 : +123% pour l’ecstasy et la MDMA avec 9 millions de comprimés saisis contre 4 millions en 2023. Le rapport souligne que les trois quarts de ces produits, «en transit sur le territoire national, étaient destinés à des pays tiers, principalement les pays du Maghreb».

Les saisies d’amphétamine et de méthamphétamine ont connu une hausse aussi spectaculaire : 133% entre 2023 et 2024, passant de 265 à 618kg, dont 78% étaient à destination du territoire national.

Enfin, plus inquiétant : la part de consommateurs de MDMA et d’ecstatsy à l’année a augmenté, passant de 1 à 1,8% parmi les adultes entre 2000 et 2023.

La diffusion et consommation de MDMA et d’amphétamines s’est répandue, en particulier dans les milieux festifs. Les comprimés d’ecstasy sont désormais «plus gros et plus dosés». L’observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a recensé 3,2 millions d’expérimentateurs dont 750.000 usagers réguliers à l’année, contre 400.000 en 2017.