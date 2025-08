Nouvel abattement forfaitaire de 2.000 euros prévu pour les retraités : voici les personnes qui vont en bénéficier

Le nouvel abattement forfaitaire pour les retraités devrait avant tout bénéficier aux ménages les moins aisés. La méthode de calcul choisie par le gouvernement pourrait toutefois faire une grande différence.

Qui sera gagnant face au nouvel abattement forfaitaire de 2.000 euros pour les retraités ? Annoncée par le gouvernement pour le budget 2026, cette mesure, qui doit remplacer l'abattement de 10% pour frais professionnels, pourrait «assez largement» bénéficier aux moins aisés.

Actuellement, la somme déduite correspond à 10% des pensions de retraite, avec un maximum de 4.399 euros (pour les revenus de 2024). D'après les calculs de l'Institut des politiques publiques (IPP), l'application du nouvel abattement devrait être sans impact pour les foyers fiscaux ayant 20.000 euros de pensions annuelles (40.000 euros pour un couple).

Elle devrait en revanche être plus intéressante pour ceux qui se trouvent sous ce seuil. «Ils auront des revenus considérés comme plus bas, qui ouvrent droit à payer moins d’impôts et à percevoir plus de prestations sociales, alors que ce sera l'inverse pour les foyers fiscaux recevant plus de 20.000 euros», a détaillé l'IPP.

Deux options de calcul différentes

Cela se traduirait par 1,5 million de gagnants (9% des retraités) parmi les moins aisés, grâce aux prestations sociales, contre 1,4 million de perdants (8%) du fait de la hausse d'impôt pour les plus fortunés.

Une donnée pourrait toutefois faire une grande différence : pour l'heure on ne sait pas si le nouvel abattement s'appliquera également au calcul des aides au logement, comme c'est le cas de celui dont bénéficie actuellement les retraités.

Ce point est crucial selon l'IPP puisque la mesure sera «fortement redistributive tout en permettant une amélioration du solde budgétaire d'environ 550 millions d'euros», si «la nouvelle modalité d'abattement» est appliquée «à la fois au calcul de l'impôt sur le revenu et à celui des aides au logement».

A l'inverse, «une application uniquement au calcul de l'impôt sur le revenu conduirait à des recettes presque deux fois plus importantes (environ un milliard d’euros), pour un effet redistributif moindre et une grande majorité de perdants à la réforme».