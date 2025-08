Pourquoi le plus grand porte-avions au monde fait-il escale à Marseille ?

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford (CVN 78) est ancré dans les eaux marseillaises (Bouches-du-Rhône) jusqu'au 9 août. Il est accompagné du destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, USS Winston S. Churchill (DDG 81).

L'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, a jeté l'ancre dans le port Maritime de Marseille (Bouches-du-Rhône) depuis ce lundi 04 août pour une visite «symbolique de l'alliance franco-américaine», selon Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis auprès de la République française.

Ce géant des mers, transportant 90 aéronefs et 4.600 personnes d'équipages – dont 500 officiers – à bord, restera au large de la cité phocéenne jusqu'au samedi 9 août.

«Ils représentent l'engagement de l'Administration pour la paix par la force. Je suis ravi de les accueillir en France, particulièrement à un moment où nous entamons des négociations avec les Alliés européens concernant l'augmentation des achats de défense et le respect de leurs engagements envers l'OTAN», a-t-il précisé au quotidien Maritima.

Un arrêté préfectoral a précisé que «la navigation, le mouillage des navires et engins de toute nature, la baignade et la plongée sous-marine sont interdits en tous points situés à moins de 100 mètres de ce bâtiment». Celui-ci poursuivra ensuite sa mission en Méditerranée orientale et au Proche-Orient.

Une escale annulée en 2023

Livré en 2017, ce navire de 78 mètres de large et 332 de long a été déployé pour la première fois en 2022. Il est notamment le plus imposant navire de ce type au monde et le plus moderne des 11 porte-avions de la flotte américaine.

Coûtant 14 milliards de dollars, il est doté de deux réacteurs nucléaires générant plus du double d'électricité que les modèles précédents, capables de propulser un avion en seulement 10 secondes grâce à une technologie innovante de propulsion magnétique. «Sa technologie définit la prochaine génération d'engagements militaires», a ajouté Charles Kushner.

L'USS Kennedy, prochain porte-avions nucléaire américain, devrait entrer en service en 2027.

Ce n'est pas la première visite d'un navire de guerre américain à Marseille, puisque l'USS Harry S. Truman y avait fait escale durant l'été dernier. En 2023, l'USS Gerald R. Ford aurait déjà dû s'y arrêter, mais avait changé de cap après avoir reçu l'ordre de se rapprocher d'Israël après l'attaque du 7-Octobre du Hamas.

Les eaux marseillaises représentent un point stratégique pour la marine américaine, offrant sécurité, profondeur suffisante et position idéale entre le Moyen-Orient et l'Atlantique nord.