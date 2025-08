Algérie : Emmanuel Macron appelle à suspendre «formellement» l'accord concernant les exemptions de visas pour les passeports officiels et diplomatiques

Emmanuel Macron a affirmé que la France devait «agir avec plus de fermeté et de détermination» vis-à-vis de l'Algérie, prenant pour exemple le cas de Boualem Sansal et Christophe Gleizes. Il appelle notamment à suspendre «formellement» l'accord de 2013 avec Alger sur «les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques».

Emmanuel Macron tire la sonnette d'alarme. En prenant pour exemple le «sort réservé» à l'écrivain Boualem Sansal et au journaliste Christophe Gleizes, il a exhorté d'agir «avec plus de fermeté et de détermination».

Le président veut une France «forte», qui sache «se faire respecter», comme il l'a dit dans une lettre adressée à son Premier ministre, François Bayrou, publiée par Le Figaro. «Elle ne peut l'obtenir de ses partenaires que si elle-même leur témoigne le respect qu'elle exige d'eux. Cette règle de base vaut pour l'Algérie aussi» explique-t-il, faisant encore grimper la tension qui existe entre les deux nations depuis près d'un an.

l'emprisonnement de Boualem Sansal, une «atteinte à l'unité nationale»

Emmanuel Macron n'a pas hésité à demander au gouvernement de suspendre «formellement» l'accord de 2013 avec Alger «concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques». Il appelle également à user «immédiatement» d'une disposition de la loi immigration de 2024, permettant «de refuser les visas de court séjour aux détenteurs de passeports de service et diplomatiques, tout comme les visas de long séjour à tous types de demandeurs».

Emmanuel Macron a également jugé que l'emprisonnement de Boualem Sansal et de Christophe Gleizes étaient une «atteinte à l'unité nationale». Il accuse également le pays africain de «non-respect de ses obligations» et d'avoir cessé «la coopération des 18 consulats algériens présents sur le sol français avec les services de l'Etat».

Dès le 14 mai, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait annoncé «le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa». Une décision qui intervenait en réponse à celle d'Alger d'expulser des fonctionnaires français présents en Algérie.