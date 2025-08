Canicule : ces dix jours de fortes chaleurs qui inquiètent les experts

Une canicule prolongée s’annonce en France, avec une hausse marquée des températures prévue pour les dix prochains jours. Les météorologues redoutent à la fois son intensité et sa durée.

La canicule s’installe de nouveau dans l’Hexagone après un temps pluvieux. Dès la première semaine du mois, la France s’éloigne de la fraîcheur pour se diriger vers une période bien plus chaude.

Annoncé par Météo-France, ce revirement prend tout son sens à partir de jeudi, moment où les températures s’envolent. Voici, durant ces dix jours, comment la chaleur va évoluer sur le territoire français.

Jeudi 7 août

Dès ce jeudi, les températures vont connaître une hausse significative à proximité de la région lyonnaise. On devrait enregistrer près de 34 °C à Montélimar et 32 °C à Lyon. Néanmoins, ce jour ne sera que le début d'un épisode caniculaire important.

Vendredi 8 août

La canicule risque de remonter vers le nord du pays avec des températures importantes, notamment vers Auxerre, qui atteindra les 33 °C. Le nord-ouest du pays, quant à lui, semblerait être, en cette journée de vendredi, épargné par cet épisode caniculaire.

Samedi 9 août

Un week-end de fortes chaleurs s'annonce. La capitale ne sera pas mise de côté puisque les prévisionnistes de Météo-France ont annoncé 30 °C en milieu d'après-midi. Plus bas, 35 °C sont attendus à Bourges et 36 °C à Vichy.

Dimanche 10 août

Ce 10 août pourrait être l'une des journées les plus chaudes lors de cet épisode caniculaire. La partie sud-ouest du pays sera particulièrement touchée avec 37 °C à Toulouse et 36 °C à Perpignan. Les températures sur l'ensemble du pays avoisineront les 30 °C, à l'exception du nord-ouest. Des orages seront également attendus dans la partie sud-est de l’Hexagone.

Lundi 11 août

Dans la continuité de la journée de dimanche, ce lundi sera particulièrement chaud, toujours dans la partie sud du pays. Cependant, le temps pourrait être plus nuageux sur les bords de mer, notamment dans le sud du pays.

Mardi 12 août

Aucun réel changement en cette journée de mardi. La canicule va se stabiliser dans l'ensemble du pays, avec des températures nocturnes aux alentours de 22 °C.

Mercredi 13 août

Les températures vont légèrement baisser, principalement dans le sud-est et le sud-ouest du pays. Quant au centre et au nord, 30 °C en moyenne seront attendus dans l'Hexagone.

Jeudi 14 août

De la chaleur mais aussi de la pluie ! Changement léger lors de cet épisode caniculaire. Bien que des orages aient déjà été signalés plus tôt dans la semaine au nord de Nice, des perturbations vont gagner l'ensemble est du pays en milieu d'après-midi.

Vendredi 15 août

Jour férié certes, mais pas pour le mauvais temps. La canicule va s'affaisser pour laisser place à la pluie et aux nuages. Les températures, quant à elles, vont toujours avoisiner les 30 °C.

Samedi 16 août

Les températures vont stagner aux alentour des 28 °C bien que les nuages s'annoncent de plus en plus présents. La fin de l'épisode caniculaire, toujours inconnue d'après les prévisionnistes, pourrait être de plus en plus attendue.