Dans un tweet publié ce mercredi 6 août, la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche Agnès Pannier-Runacher a déclaré que l'incendie dans l'Aude avait parcouru 13.000 hectares.

«C’est comparable à la surface totale de ce qui a brûlé sur toute la France en 2024 et plus de deux fois la surface de 2023», a-t-elle ajouté.

Nous déplorons une victime et des blessés graves. J’ai une pensée pour chacun d’entre eux et…

— Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) August 6, 2025