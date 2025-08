Isère : un maire grièvement blessé, hospitalisé en urgence absolue après avoir été agressé dans sa commune

Le maire d’un village de l’Isère a violemment été agressé ce mercredi 6 août par une personne armée d’un objet contondant, alors qu’il se promenait avec son fils. Il a été hospitalisé d'urgence.

Un nouvel élu pris pour cible. Gilles Dussault, édile de Villeneuve-de-Marc (Isère), a été hospitalisé en urgence absolue, ce mercredi 6 août, après avoir été violemment frappé avec un objet contondant par une personne non identifiée.

L'attaque s'est produite peu avant 17h, alors qu'il marchait dans une rue de son village de moins de 1.200 habitants avec son fils de 28 ans, ont indiqué les pompiers à l'Agence France-Presse (AFP).

La victime a été transportée en urgence absolue à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, tandis que son fils, blessé plus légèrement, a été conduit en urgence relative à l'hôpital de Vienne, selon la même source.

L'agresseur présumé a pris la fuite à bord d'un véhicule, qu'il a abandonné après avoir percuté un mur, avant de s'échapper à pied. Les gendarmes sont toujours à sa recherche.

Des attaques de plus en plus virulentes

La préfecture a confirmé dans un communiqué la «violente» agression, soulignant que l'auteur est «activement recherché par les forces de l'ordre». «Catherine Séguin, préfète de l'Isère, condamne avec la plus grande fermeté cet acte grave et inacceptable à l'égard d'élus qui œuvrent pour l'intérêt général», peut-on lire, sans plus de détails sur les circonstances.

Sur le réseau social X, le ministre de l'aménagement du territoire, le socialiste, François Rebsamen, s'est dit «très choqué et ému par la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc et de son fils». «Un élu de la République et sa famille attaqués : c'est intolérable. L'agresseur doit être retrouvé et sanctionné avec la plus grande fermeté», a-t-il ajouté.

En mai dernier, un rapport du Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE) a notamment souligné une baisse de 9 % des agressions d'élus, avec 2.501 faits recensés en 2024. Toutefois, ces attaques, principalement contre maires et conseillers municipaux, sont devenues plus violentes.