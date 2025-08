Périphérique parisien : voici tous les horaires de fermeture de l'axe routier durant ce mois d'août délicat

Le périphérique parisien va connaître de nombreuses fermetures nocturnes durant ce mois d'août pour permettre aux équipes de la voirie de procéder aux traditionnels travaux d'été.

Les usagers vont devoir prendre en considération ces bouclages de voies. Alors que plusieurs lignes de métro et trains sont actuellement fermées en ce début du mois d'août, à l'images des métros 9, 14 et des RER B et C, le périphérique parisien ne va pas non plus échapper aux classiques travaux d'été.

Ainsi, ce mercredi 6 août, le boulevard périphérique extérieur sera fermé entre la porte Maillot et la porte de Châtillon, avec l'accès impossible sur l'autoroute A3 dans le sens Paris - Province de 21h à 5h.

Jeudi 7 août, l'accès à l'autoroute A3 dans le sens Paris - Province sera fermé de 21h à 5h, ainsi que les souterrains Citroën - Cévennes, Garigliano Rive Gauche, Main - Montparnasse et Maillot dans sa totalité de 22h à 6h.

Du lundi 11 au mardi 12 août, le périphérique intérieur sera fermé entre les portes Dauphine et Bagnolet, à partir de 21h30, et ce, jusqu'à 6h.

Accès aux autoroutes A1 et A6 perturbés

Du 12 au 13 août, le boulevard périphérique extérieur sera fermé entre les portes de Bagnolet et Maillot de 21h30 à 6h. A noter que les accès aux autoroutes A1 et A6a seront impossible entre 21h et 5h, dans le sens Paris - Province.

Concernant les mercredi 13 et jeudi 14 août, l'accès à l'autoroute A6a dans le sens Paris - Province de 21h à 5h sera coupé. Cette même nuit, le souterrain Concorde, les souterrains Cours-la-Reine et Alma, le souterrain Forum des Halles et le souterrain Lemonnier seront aussi fermés à la circulation.

Enfin, le boulevard périphérique extérieur sera fermé entre la porte de Brancion et la porte de Bagnolet du 19 au 20 août.

Le lendemain, du 20 au 21 août, le périphérique parisien sera fermé, dans le sens intérieur, entre la porte de des Lilas et la porte d’Orléans.