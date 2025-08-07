Aude : l'incendie fixé, la préfecture met en garde les riverains souhaitant regagner leur domicile sans autorisation

L'incendie mortel d'une ampleur exceptionnelle qui a parcouru 17.000 hectares de garrigue et résineux dans l'Aude a été fixé jeudi en fin de journée, a annoncé la préfecture.

Un grand soulagement. Le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français a été fixé jeudi soir dans l'Aude, après avoir parcouru 17.000 hectares de végétation en un peu plus de 48 heures.

«L'incendie est fixé» a annoncé le préfet de l'Aude sur son compte X. «Les opérations de reconnaissance des axes routiers n’ayant pas encore été effectués ne tentez pas de regagner votre domicile sans autorisation», a continué le préfet.

🔥 L’incendie est fixé.



⚠️ Les opérations de reconnaissance des axes routiers n’ayant pas encore été effectués ne tentez pas de regagner votre domicile sans autorisation.



Merci à nos sapeurs pompiers !

Parti mardi après-midi de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcasonne, l'incendie a parcouru 17.000 hectares de pinède et de garrigue, dont 13.000 brûlés, selon la sécurité civile.

Jeudi matin, 2.000 foyers étaient encore privés d'électricité, a fait savoir Enedis à l'AFP, indiquant que «la priorité immédiate (...) est d'assurer la continuité des services essentiels», comme l'accès à l'eau ou aux réseaux de télécommunications. «Il faut d'abord sécuriser le réseau électrique, dont des poteaux ont brûlé», a expliqué le préfet.