Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Canicule : voici les 24 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi 8 août, 24 départements français sont concernés par une vigilance jaune pour «canicule». Une grande majorité du tiers sud de l'Hexagone sera en proie aux fortes chaleurs.

La chaleur s'installe. Les températures continuent de grimper dans le sud du pays, où un grand nombre de départements sont placés en alerte caniculaire par Météo-France

Voici les départements concernés, selon le prévisionniste national : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ariège, l'Aude, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, la Haute-Loire, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et la Haute-Vienne.

© Météo-France

Cette vigilance sera en vigueur de minuit, dans la nuit du jeudi au vendredi jusqu'à la fin de la journée. Elle devrait se poursuivre dans une grande majorité des territoires concernés dans les jours suivants.

Sur le même sujet Canicule : ces dix jours de fortes chaleurs qui inquiètent les experts Lire

En plus de ces départements en vigilance jaune, Météo-France a placé 11 départements en alerte orange.

MétéoCaniculechaleur

À suivre aussi

Canicule : voici les 11 départements placés en alerte orange ce vendredi
Canicule : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Canicule : ces dix jours de fortes chaleurs qui inquiètent les experts

Ailleurs sur le web

Dernières actualités