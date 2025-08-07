Canicule : voici les 24 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ce vendredi 8 août, 24 départements français sont concernés par une vigilance jaune pour «canicule». Une grande majorité du tiers sud de l'Hexagone sera en proie aux fortes chaleurs.

La chaleur s'installe. Les températures continuent de grimper dans le sud du pays, où un grand nombre de départements sont placés en alerte caniculaire par Météo-France.

Voici les départements concernés, selon le prévisionniste national : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ariège, l'Aude, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, la Haute-Loire, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et la Haute-Vienne.

© Météo-France

Cette vigilance sera en vigueur de minuit, dans la nuit du jeudi au vendredi jusqu'à la fin de la journée. Elle devrait se poursuivre dans une grande majorité des territoires concernés dans les jours suivants.

En plus de ces départements en vigilance jaune, Météo-France a placé 11 départements en alerte orange.