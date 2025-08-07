Championnat du monde de lancer de menhir : qui sera le nouvel «Obélix» dans l'irréductible village breton de Guerlesquin ?

Un événement pour le moins insolite se tient en ce jeudi 7 août en Bretagne : le championnat du monde de lancer de menhir. Une journée festive aux accents gaulois qui réunira petits et grands dans le village de Guerlesquin.

Dans le Finistère, à Guerlesquin, petit village breton, ils n’attendent pas que le ciel leur tombe sur la tête, ils s'élancent vers lui. Chaque été, l’irréductible commune se transforme en arène gauloise pour célébrer un événement aussi folklorique que spectaculaire : le championnat du monde de lancer de menhir.

Tous se retrouvent autour d’un immense festin digne des grandes tablées gauloises. Ici, pas besoin de potion magique, juste un peu d’entraînement, beaucoup de bonne humeur et un esprit bon enfant.

Plusieurs catégories

À l’image du lancer de poids, l’objectif est simple : propulser son menhir le plus loin possible. Le poids du célèbre caillou breton varie selon les catégories. En effet, quatre épreuves sont au programme : les Obélix (25 kg) pour les hommes, les Falbala (15 kg) pour les femmes, les Astérix (20 kg) pour les moins de 20 ans, et enfin les Idéfix (10 kg) pour les enfants.

Pendant ce temps, chez les Bretons… 🗿



Championnat du monde de lancers de menhirs, #Guerlesquin, jeudi dernier.



(Vidéo @OuestFrance) pic.twitter.com/dhETgSOA6n — Une Bonne Droite 👊🏻 (@BonneDroite) August 5, 2023

Mais le championnat ne sera pas l’unique attraction de la journée. Le rendez-vous promet une immersion totale dans la culture bretonne, avec en parallèle des animations musicales traditionnelles.

Par ailleurs, un buffet de crêpes et de galettes-saucisses pour ravir les gourmands sera aussi disponible. Pour clore les festivités, un grand fest-noz, cette fête populaire emblématique de la région est également à l’honneur.