Colombie : un ancien acteur porno nommé ministre de l'Égalité

La Colombie a récemment nommé à la tête de ministère Juan Carlos Florian, ancien acteur pornographique et travailleur du sexe. Le nouveau membre du gouvernement colombien devrait prendre cette fonction dans le courant de cette semaine.

Le gouvernement colombien fait face à une vive controverse après la nomination de Juan Carlos Florián à la tête du ministère de l’Égalité. Âgé de 42 ans, l’ancien travailleur du sexe et militant LGBTQI+ devient le nouveau visage politique garantissant l’accès des plus vulnérables aux programmes sociaux.

🧵Colombia's new Equality Minister, Juan Carlos Florián @juanflorians is a former sex worker and porn actor, living with HIV, AND a political scientist with 20+ years in human rights advocacy. He had been serving as deputy Minister of Equality since April. pic.twitter.com/yhvRXcRMje — Yes, We Exist 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@YesWeExistIndia) August 4, 2025

Installé à Paris après avoir fui les menaces liées à son orientation sexuelle, ce dernier a travaillé comme escort et créateur de contenus pornographiques. Il est également à l’origine du premier syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe.

«Nous sommes le gouvernement du changement»

Néanmoins, ce nouveau ministre n'est pas un inconnu de la sphère politique. Il avait déjà occupé un poste au sein du Secrétariat à l’intégration sociale de Bogota, sous la mairie de Gustavo Petro, aujourd’hui président. Face aux critiques, ce dernier a assumé son choix : «Nous sommes le gouvernement du changement. Nous recherchons l’égalité. Ce qui se passe au sein du ministère de l’Égalité n’est qu’une querelle interne.»

Juan Carlos Florián avait déjà répondu à la polémique en janvier dernier, après sa nomination comme vice-ministre : «J’ai été plus qu’un simple acteur porno. J’ai plus de 20 ans d’expérience dans des organisations internationales, j’ai été fonctionnaire et je suis politologue diplômé», avait-il déclaré au journal El Espectador.

Il défend aujourd’hui le droit à la dignité des travailleurs du sexe : «C’est un métier comme un autre. On ne peut pas stigmatiser celles et ceux qui l’exercent pour nourrir leur famille. Ce sont des membres de la classe ouvrière.»