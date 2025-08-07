Toute l’actu en direct 24h/24
FNSEA indignée, Confédération paysanne soulagée, Marine Le Pen amère.. Les réactions après la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Duplomb

Pour Marine Le Pen, «le Conseil constitutionnel scie la branche sur laquelle Emmanuel Macron est assis». [© JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 7 août, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer la disposition la plus contestée de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes. Un camouflet pour l'Elysée qui n'a pas manqué de faire parler.

Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. A peine la décision du Conseil constitutionnel rendue ce jeudi 7 août, les réactions ont plu sur les réseaux sociaux. Certaines félicitent cette censure des Sages, d'autres la condamnent.

L'une des premières réactions est venue de l'Elysée, Emmanuel Macron affirmant avoir «pris bonne note de la décision du Conseil constitutionnel» et qu'il «promulguera la loi telle qu’elle résulte de cette décision dans les meilleurs délais».

Marine Le Pen est l'une des premières personnalité politique a avoir commenté cette actualité, sur X : «En se comportant comme un législateur alors qu’il n’en détient pas la légitimité démocratique, le Conseil constitutionnel scie la branche sur laquelle il est assis».

A l'image d'Hadrien Clouet, député de la France Insoumise de Haute-Garonne, la gauche radicale s'est félicitée de cette censure du Conseil constitutionnel. Sur X, il a surtout tenu à remercier les signataires de la pétition, au nombre de 2 millions, allant à l'encontre de cette loi : «Bravo aux 2 millions de Français•es mobilisé•es».

De son côté, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV, a expliqué : «On n'a pas compté sur les macronistes pour faire obstacle à cette mesure. Elle est dangereuse pour notre santé publique. L'Ordre des médecins, des milliers de scientifiques et pas juste les écologistes l'ont dit. Le Conseil constitutionnel les rappelle à l'ordre, heureusement que nous avons une justice dans ce pays».

Toujours à gauche, Manuel Bompard député de la France insoumise, a écrit : «Grâce à une mobilisation populaire extraordinaire et à la détermination sans faille des élus insoumis et écologistes, le Conseil constitutionnel vient de censurer la réintroduction du pesticide prévue dans la loi Duplomb».

De son côté, la Confédération paysanne a salué une «victoire pour l’agro-industrie», bien que celle-ci soit immédiatement qualifiée de «sombre», compte tenu de «l'intention première de ce texte». Ainsi, on peut lire que «cette décision n'est qu'une victoire en demi-teinte», rappelant qu'il s'agit «d'une bonne nouvelle pour notre santé, pour la filière apicole et pour la biodiversité de manière générale».

A l'inverse, Sébastien Chenu, député RN du Nord, a condamné les conséquences d'une telle censure sur l'agriculture française : «Adieu la betterave et le sucre Français, adieu la filière noisette française… Adieu l’agriculture française, bonjour les importations. Encore un secteur saccagé par Emmanuel Macron et François Bayrou».

Un son de cloche partagé par la FNSEA, qui a simplement «pris acte de la décision du Conseil constitutionnel», en insistant sur le fait que les Sages ont «validé l'essentiel de la loi Duplomb».

Enfin, Arnaud Rousseau, agriculteur et président du FNSEA, a déploré : «Cette décision marque l'abandon pur et simple de certaines filières de l'agriculture française, alors même que notre dépendance aux importations s'accentue au détriment de nos exigences sociales et environnementales».

