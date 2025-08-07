Législative partielle à Paris : qui est Frédérique Bredin, la candidate PS, investie face à Rachida Dati et Michel Barnier ?

Le Parti socialiste a décidé d’investir Frédérique Bredin, ancienne ministre sous François Mitterrand, lors de la prochaine élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris. Cette dernière sera notamment opposée à Rachida Dati et Michel Barnier.

Dans le duel de la droite qui monopolise l’attention, le Parti socialiste a choisi sa candidate, pour l'élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris. Le conseil fédéral parisien a officiellement proposé, à l’unanimité, le nom de Frédérique Bredin, qui sera soumis au Bureau national du parti, qui devrait l’entériner ces prochaines semaines.

«Frédérique Bredin est une femme solide et expérimentée, la meilleure des candidatures pour représenter la gauche dans la deuxième circonscription de Paris», face «à Rachida Dati et Michel Barnier qui nous proposent une bataille des egos», a expliqué à l'AFP Emma Rafowicz, en charge des élections à la fédération.

Une ancienne ministre

Parisienne et fille de l'académicien, écrivain et avocat Jean-Denis Bredin, Frédérique Bredin. Dispose d’une grande expérience en politique. Après avoir intégré à 28 ans le cabinet de Jack Lang, alors ministre de la Culture, elle était entrée deux ans plus tard à l'Elysée, où elle était chargée des dossiers culturels.

Cette proche de Laurent Fabius a été députée de Seine-Maritime (1988-1991, réélue en 1995 puis en 1997), maire de Fécamp de 1989 à 1995, et brièvement députée européenne (1994-96).

Ancienne ministre socialiste des Sports (1991-1993) dans le gouvernement d'Edith Cresson puis de Pierre Bérégovoy, Frédérique Bredin s'était mise en retrait de la vie politique.

Un temps jugée Macron-compatible, elle faisait partie de ceux dont le nom était évoqué lors d'un remaniement en 2018.

Nommée présidente du Centre national du Cinéma (CNC) de 2013 à 2019, elle avait cependant refusé de porter la réforme du financement du cinéma souhaitée par Emmanuel Macron.