Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel se prononce ce jeudi sur la validité du texte

Le Conseil constitutionnel doit donner sa décision quant à la validité du texte de la loi Duplomb ce jeudi 7 août. La loi adoptée par le Parlement au début de l’été a divisé agriculteurs et écologistes.

Une décision très attendue. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce jeudi sur la validité du texte de la loi dite Duplomb qui porte sur le secteur agricole.

Cette dernière, portée par le sénateur LR Laurent Duplomb, permet notamment la réintroduction d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes et son utilisation par les agriculteurs sous certaines conditions.

La loi a suscité un mouvement de protestation, une pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale a ainsi franchi la barre des deux millions de signatures.

Face à cette mobilisation, des parlementaires de gauche ont saisi le Conseil constitutionnel, arguant que la loi serait incompatible avec la préservation de l'environnement et le droit à la santé. Ces derniers se sont appuyés sur la charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle.

Un précédent en 2020 pourrait valider la loi

Dans une décision de 2020, les Sages avaient déjà dû se prononcer sur une dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes pour les betteraviers, confrontés à une invasion de pucerons.

Ils avaient alors reconnu leurs «incidences sur la biodiversité» et les «risques pour la santé humaine», tout en estimant que la dérogation était assez encadrée, notamment car temporaire.

Leur décision pourrait donc être similaire puisque la loi Duplomb prévoit l’utilisation du pesticide en cas «menace grave compromettant la production agricole». Toutefois, aucune limite de temps n’est prévue à l’exception d’une clause de revoyure après trois ans, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur des opposants au texte.

Par ailleurs, les parlementaires requérants ont invoqué un second motif : la procédure d'adoption de la loi. En effet, à l’Assemblée nationale, les amendements des députés n'ont pu être débattus, le texte ayant été rejeté d'entrée par ses défenseurs, pour contourner «l'obstruction» de la gauche, selon eux.

Le Conseil constitutionnel «pourrait considérer qu'il y a eu là une atteinte manifeste, importante, au principe de sincérité et de clarté du débat parlementaire, puisque la seule assemblée élue au suffrage universel n'a pas eu l'opportunité de débattre», a estimé le constitutionnaliste Dominique Rousseau.

Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, les opposants au texte se disent prêt à continuer leur mouvement. En effet, les partis de gauche ont d’ores et déjà réclamé à Emmanuel Macron une deuxième délibération au Parlement.