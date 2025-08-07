Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel se prononce ce jeudi sur la validité du texte

Le Conseil constitutionnel doit rendre une décision très attendue. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Conseil constitutionnel doit donner sa décision quant à la validité du texte de la loi Duplomb ce jeudi 7 août. La loi adoptée par le Parlement au début de l’été a divisé agriculteurs et écologistes.

Une décision très attendue. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce jeudi sur la validité du texte de la loi dite Duplomb qui porte sur le secteur agricole.

Cette dernière, portée par le sénateur LR Laurent Duplomb, permet notamment la réintroduction d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes et son utilisation par les agriculteurs sous certaines conditions.

La loi a suscité un mouvement de protestation, une pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale a ainsi franchi la barre des deux millions de signatures.

Face à cette mobilisation, des parlementaires de gauche ont saisi le Conseil constitutionnel, arguant que la loi serait incompatible avec la préservation de l'environnement et le droit à la santé. Ces derniers se sont appuyés sur la charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle.

Un précédent en 2020 pourrait valider la loi

Dans une décision de 2020, les Sages avaient déjà dû se prononcer sur une dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes pour les betteraviers, confrontés à une invasion de pucerons.

Ils avaient alors reconnu leurs «incidences sur la biodiversité» et les «risques pour la santé humaine», tout en estimant que la dérogation était assez encadrée, notamment car temporaire.

Leur décision pourrait donc être similaire puisque la loi Duplomb prévoit l’utilisation du pesticide en cas «menace grave compromettant la production agricole». Toutefois, aucune limite de temps n’est prévue à l’exception d’une clause de revoyure après trois ans, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur des opposants au texte.

Par ailleurs, les parlementaires requérants ont invoqué un second motif : la procédure d'adoption de la loi. En effet, à l’Assemblée nationale, les amendements des députés n'ont pu être débattus, le texte ayant été rejeté d'entrée par ses défenseurs, pour contourner «l'obstruction» de la gauche, selon eux.

Sur le même sujet Loi Duplomb : le gouvernement est «pleinement disponible» pour un débat parlementaire, affirme la ministre de l’Agriculture Lire

Le Conseil constitutionnel «pourrait considérer qu'il y a eu là une atteinte manifeste, importante, au principe de sincérité et de clarté du débat parlementaire, puisque la seule assemblée élue au suffrage universel n'a pas eu l'opportunité de débattre», a estimé le constitutionnaliste Dominique Rousseau.

Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, les opposants au texte se disent prêt à continuer leur mouvement. En effet, les partis de gauche ont d’ores et déjà réclamé à Emmanuel Macron une deuxième délibération au Parlement.

PolitiqueConseil constitutionnelEnvironnementPesticide

À suivre aussi

Maïs contraceptif : envahie par les pigeons, la ville de Suresnes teste ce nouveau procédé
OQTF : les chiffres et les mesures en France
OQTF : définition, chiffres, propositions politiques… L’attaque à l’arme blanche commise à Toulouse relance le débat
Catherine Vautrin propose de limiter les premiers arrêts prescrits par les médecins à 15 jours maximum
Limiter les premiers arrêts de travail à 15 jours maximum : ce que l'on sait de cette mesure voulue par Catherine Vautrin

Ailleurs sur le web

Dernières actualités