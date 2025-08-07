Toute l’actu en direct 24h/24
Mobilisation d'un village pour aider leurs voisins : «Celui qui a du courage peut passer à la caisse et au tribunal», déplore ce capitaine de gendarmerie

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Celui qui a du courage peut passer à la caisse et au tribunal, on s'engage parfois un peu trop pour garantir sa sécurité», a déploré le capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens, Marc Rollang, ce jeudi dans l'émission Midi News sur CNEWS. Il est revenu sur la mobilisation d'un village tout entier afin d'aider leurs voisins.

