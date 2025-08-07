«Celui qui a du courage peut passer à la caisse et au tribunal, on s'engage parfois un peu trop pour garantir sa sécurité», a déploré le capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens, Marc Rollang, ce jeudi dans l'émission Midi News sur CNEWS. Il est revenu sur la mobilisation d'un village tout entier afin d'aider leurs voisins.
Mobilisation d'un village pour aider leurs voisins : «Celui qui a du courage peut passer à la caisse et au tribunal», déplore ce capitaine de gendarmerie
