Naf Naf : l'enseigne de prêt à porter, en redressement judiciaire depuis 2023, partiellement reprise par le groupe Beaumanoir

En redressement judiciaire depuis 2023, l’enseigne iconique des années 90 de prêt-à-porter féminin Naf Naf a été partiellement reprise ce jeudi 7 août par le groupe Beaumanoir, notamment propriétaire de Caroll, Bonobo ou Cache-Cache.

Une bonne nouvelle pour l’entreprise. L’enseigne de prêt-à-porter Naf Naf a fait l’objet d’une reprise partielle de la part du Groupe Beaumanoir ce jeudi 7 août à la suite d’une décision de justice.

Le groupe a proposé de reprendre la marque Naf Naf et environ 300 salariés sur les quelque 600 que compte actuellement l'enseigne, selon la décision de justice, ainsi que 12 boutiques sur les 102 existantes, mais pour les exploiter sous ses propres marques.

Naf Naf, qui avait déjà fait l’objet de redressement judiciaire en 2020 et 2023, l’a été à nouveau en mai dernier en raison de «difficultés de trésorerie», a rappelé le tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans sa décision.

plus stable financièrement

Sur les cinq candidats, deux sérieux s'étaient alors positionnés pour reprendre en partie Naf Naf : le groupe Amoniss, propriétaire de Pimkie, et Groupe Beaumanoir propriétaire de Caroll, Bonobo ou encore Cache-Cache.

Mais jeudi, le tribunal a rejeté son offre, Amoniss étant «en plan de sauvegarde depuis octobre 2024» et présentant de ce fait «une fragilité financière» tandis que Groupe Beaumanoir jouit «d'une situation financière solide», a estimé la justice qui a détaillé : «des fonds propres positifs à hauteur de 365 millions d'euros» et «une trésorerie de 187 millions d'euros».

Dans le détail, Groupe Beaumanoir reprend 55 salariés et propose un reclassement à 253 d'entre eux. De son côté, Amoniss proposait de reprendre 185 salariés et d'en reclasser 26, peut-on lire dans la décision.

En juin 2024, après un précédent redressement judiciaire, le repreneur turc Migiboy Tekstil s'était engagé à sauver 90% des emplois et conserver une centaine de boutiques en propre. À l'époque, la société avait offert plus de 1,5 million d'euros pour reprendre l'enseigne française.

Ce faisant, l'entreprise turque avait sauvé 521 emplois sur 586 et une centaine de boutiques en France, et repris les filiales en Espagne, en Italie et en Belgique. Ce qui n'avait pas été suffisant pour sauver complètement Naf Naf.