Otages israéliens : une flotille rassemblant des familles de captifs a pris la direction de Gaza

Des familles d'otages israéliens ont embarqué jeudi matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se «rapprocher autant que possible de leurs» proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'une des embarcations.

«Mayday ! Mayday ! Mayday ! Nous avons besoin de toute l’aide internationale pour secourir les otages», a lancé Yehouda Cohen, père d’un captif.

Cet homme fait partie d’un groupe d’une vingtaine de personnes ayant quitté le port israélien d’Ashkelon à bord de trois bateaux, rejoints ensuite en mer par d’autres embarcations.