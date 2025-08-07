Réforme de la loi PLM : le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce jeudi sur le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille

Le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce jeudi sur la réforme PLM, visant à modifier le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille aux prochaines municipales. Un texte dans le viseur de la gauche et de la droite sénatoriale.

En cette période estivale, le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce jeudi sur la réforme du changement de scrutin à Paris, Lyon et Marseille, aussi appelée «PLM».

Le 10 juillet dernier, le Parlement avait adopté définitivement ce texte, à moins d’un an des municipales. Le gouvernement avait ainsi décidé de passer outre l'hostilité du Sénat pour donner le dernier mot à l'Assemblée nationale.

Selon Patrick Mignola, ministre des Relations avec le Parlement, ce mode de scrutin doit permettre de «rapprocher du droit commun» le mode de scrutin dans les trois métropoles.

Quel mode de scrutin ?

Pour rappel, actuellement, les électeurs à Paris, Lyon et Marseille votent dans chaque arrondissement ou secteur pour une liste de conseillers, les élus du haut de la liste siégeant au conseil d'arrondissement et au conseil municipal.

Le texte porté par le député EPR Sylvain Maillard prévoit à la place d'instaurer deux scrutins, l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire ceux du conseil municipal, sur une circonscription unique.

Il modifie aussi la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête, en la faisant passer de 50 à 25%, contrairement au droit commun, puisque c'est une prime de 50% qui s'applique dans toutes les communes de France.

La gauche et une partie du centre vent debout contre le texte

Les opposants au texte - le PCF, les écologistes, une partie des socialistes, Horizons, le groupe centriste LIOT - ont de leur côté martelé une nouvelle fois leurs critiques, tant sur la forme que sur le fond.

Le député Stéphane Lenormand, du groupe indépendant LIOT, a fustigé le calendrier de la réforme alors que le «code électoral prévoit explicitement qu'aucune modification de régime électoral ne peut avoir lieu dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin».

Il a aussi critiqué l'introduction d'une prime de 25% «surprenante car elle déroge au droit commun», contrairement à l'intention affichée du gouvernement.

De son côté, le Parti socialiste parisien, a dénoncé une réforme conçue pour servir les intérêts de la ministre de la Culture Rachida Dati (LR), qui espère ainsi augmenter ses chances de ravir la mairie de Paris à la gauche.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dénoncé une «manœuvre électorale» et un «coup politique de très bas niveau qui portent atteinte aux mairies d'arrondissement, abîment la démocratie».

A contrario, le maire socialiste de Marseille Benoît Payan a lui salué un vote «qui met fin à un système dérogatoire qui a fait son temps, qui était injuste, qui ne fonctionnait plus». Le député PS de Marseille Laurent Lhardit a, quant à lui, voté pour le texte.