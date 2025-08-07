«Solène fait elle aussi partie des Frères musulmans» : en voyage au Maroc avec ses amis, l'influenceuse Léna Situations répond ironiquement à ses détracteurs

Régulièrement victime de cyberharcèlement, la youtubeuse Léna Situations a ironisé sur les accusations associant sa tenue portée au Festival de Cannes en mai dernier à une supposée affiliation aux Frères musulmans dans sa dernière vidéo publiée le mercredi 6 août.

Dans sa dernière vidéo YouTube du mercredi 6 août, pour la neuvième saison de ses célèbres «Vlogs d'août» – où elle publie une vidéo par jour pendant tout le mois – l'influenceuse Léna Situations est revenue sur la polémique qui avait éclaté en mai dernier.

À l'époque, la secrétaire générale du groupe Ensemble pour la République (EPR), Deborah Abisror-De Liem, avait assimilé son évolution vestimentaire lors du Festival de Cannes à une forme d'«entrisme» des Frères musulmans, organisation islamiste préoccupant plusieurs pays dont la France.

Une tenue controversée

Lors d'un road-trip au Maroc avec son groupe d'amis, la créatrice de contenus a lancé avec humour : «Solène, une petite Alsacienne, fait partie maintenant elle aussi des Frères musulmans», en désignant sa meilleure amie d'enfance, Solene Callarec, vêtue d'une longue tunique noire.

Une remarque qui fait clairement allusion à la polémique de mai dernier, où Deborah Abisror-De Liem, secrétaire générale du groupe Ensemble pour la République (EPR) avait jugé que la tenue de Léna Mahfouf, de son vrai nom, lors d'un gala en marge de la 78e édition du Festival de Cannes relevait d'un «entrisme» islamiste.

«L'entrisme passe d'abord par les codes vestimentaires, c'est pourquoi l'imposer à des fillettes c'est le fondement d'infiltration de nos sociétés. Nos mères se sont battues pour que nos jupes puissent être courtes», avait écrit la macroniste sur le réseau X le 21 mai dans un post aujourd'hui supprimé, accompagné de deux photos de l'influenceuse de 27 ans.

La première, datant de 2024, montrait Léna Situations dans une robe fendue aux épaules dénudées, tandis que la seconde, prise cette année, la présentait dans une longue robe blanche accompagnée d'un foulard dans les cheveux.

Son message intervenait notamment après la publication d'un rapport gouvernemental alarmant sur les Frères musulmans, soulignant que la mouvance touche «7 % des 2.800 lieux de culte musulmans répertoriés» en France avec «91.000 fidèles le vendredi» en moyenne.

«Je présente mes excuses à Léna Situations»

Face au tollé, Deborah Abisror-De Liem avait présenté ses excuses deux jours plus tard, déclarant : «Je retire le tweet posté hier et présente mes excuses à Léna Situations. J'ai voulu aborder la mode du #modest qui se déploie sur les RS et concerne d'ailleurs différentes religions. Je l'ai fait maladroitement en citant en exemple une personne déjà largement ciblée par le harcèlement en ligne et c'était une erreur».

Je retire le tweet posté hier et présente mes excuses à Lena Situations.



J’ai voulu aborder la mode du #modest qui se déploie sur les RS et concerne d’ailleurs différentes religions.

Je l’ai fait maladroitement en citant en exemple une personne déjà largement ciblée par le… — Deborah Abisror - de Lieme (@deborahabisror) May 22, 2025

Des excuses qui n'avaient manifestement pas suffi à convaincre la première intéressée, qui lui avait répondu directement dans une publication Instagram. «Pendant ce Festival de Cannes, j'ai appris que selon certains […] j'avais rejoint les Frères musulmans. Une pensée à nos mères qui ont marché pour que nous puissions CHOISIR nos vêtements. Merci», avait-elle écrit.

Souvent ciblée sur les réseaux sociaux ces dernières années, Léna Situations devrait revenir sur ces diverses polémiques dans son second ouvrage, intitulée «Encore mieux», dont la sortie est prévue pour le 31 août.

Son premier livre, «Toujours plus, + = +», paru en 2020, s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires, tous formats confondus.